Aug 24 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Barclays Classic at the par-71 course on Sunday in Paramus, New Jersey 270 Hunter Mahan (U.S.) 66 71 68 65 272 Cameron Tringale (U.S.) 66 68 72 66 Jason Day (Australia) 72 64 68 68 Stuart Appleby (Australia) 73 66 68 65 273 William McGirt (U.S.) 68 71 68 66 Matt Kuchar (U.S.) 68 70 68 67 Ernie Els (South Africa) 68 68 71 66 274 Jim Furyk (U.S.) 66 69 69 70 275 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 70 66 69 Rickie Fowler (U.S.) 68 73 67 67 Patrick Reed (U.S.) 71 66 73 65 Kevin Na (U.S.) 70 66 70 69 276 Gary Woodland (U.S.) 73 66 69 68 Bo Van Pelt (U.S.) 65 71 70 70 277 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 70 69 68 70 Bill Haas (U.S.) 70 70 70 67 Adam Scott (Australia) 69 65 75 68 Stewart Cink (U.S.) 69 72 68 68 278 Ryo Ishikawa (Japan) 67 73 68 70 Erik Compton (U.S.) 68 69 70 71 Chris Stroud (U.S.) 69 70 69 70 279 Steven Bowditch (Australia) 68 72 70 69 John Senden (Australia) 68 71 74 66 Charles Howell III (U.S.) 66 75 68 70 Zach Johnson (U.S.) 68 70 72 69 Paul Casey (Britain) 66 71 71 71 Jordan Spieth (U.S.) 70 70 72 67 Rory McIlroy (Britain) 74 65 70 70 Angel Cabrera (Argentina) 71 69 69 70 280 Kevin Chappell (U.S.) 68 67 71 74 Justin Rose (Britain) 68 70 70 72 Charley Hoffman (U.S.) 73 69 69 69 Bubba Watson (U.S.) 68 70 71 71 Hideki Matsuyama (Japan) 68 70 72 70 Shawn Stefani (U.S.) 71 70 71 68 Scott Langley (U.S.) 70 68 76 66 Charl Schwartzel (South Africa) 69 70 71 70 281 Jerry Kelly (U.S.) 74 68 68 71 Russell Knox (Britain) 67 69 74 71 Danny Lee (New Zealand) 67 71 70 73 Henrik Stenson (Sweden) 72 64 77 68 David Hearn (Canada) 69 72 69 71 John Huh (U.S.) 69 69 74 69 Andres Romero (Argentina) 72 70 68 71 Graeme McDowell (Britain) 70 68 71 72 282 Kevin Streelman (U.S.) 75 67 69 71 Ben Martin (U.S.) 66 76 70 70 Troy Merritt (U.S.) 69 71 72 70 Bryce Molder (U.S.) 74 68 68 72 Brendon Todd (U.S.) 66 69 71 76 Kevin Stadler (U.S.) 74 67 70 71 Daniel Summerhays (U.S.) 68 72 72 70 283 Chris Kirk (U.S.) 71 68 73 71 Jeff Overton (U.S.) 72 71 70 70 Keegan Bradley (U.S.) 68 73 70 72 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 72 70 73 284 Brendan Steele (U.S.) 71 71 69 73 Brian Harman (U.S.) 69 74 68 73 Lee Westwood (Britain) 70 73 71 70 Sergio Garcia (Spain) 71 68 71 74 285 Jason Kokrak (U.S.) 70 71 71 73 Russell Henley (U.S.) 70 71 73 71 Boo Weekley (U.S.) 72 68 71 74 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 66 72 72 75 Jason Bohn (U.S.) 68 71 74 72 286 Retief Goosen (South Africa) 69 69 74 74 Jhonattan Vegas (Venezuela) 69 74 69 74 289 Ricky Barnes (U.S.) 68 75 70 76 Vijay Singh (Fiji) 69 73 71 76 291 Chesson Hadley (U.S.) 74 69 70 78