Feb 12 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Pebble Beach Pro-Am on Sunday in Pebble Beach, California -19 Jordan Spieth (U.S.) 68 65 65 70 -15 Kelly Kraft (U.S.) 69 70 66 67 -14 Dustin Johnson (U.S.) 70 69 66 68 -13 Brandt Snedeker (U.S.) 68 69 67 70 -12 Gary Woodland (U.S.) 70 73 67 65 Jason Day (Australia) 69 64 75 67 Jon Rahm (Spain) 73 67 67 68 -9 Noh Seung-Yul (Korea) 68 71 69 70 Rob Oppenheim (U.S.) 69 69 68 72 -8 Kevin Kisner (U.S.) 72 67 71 69 Nick Taylor (Canada) 70 70 68 71 Mackenzie Hughes (Canada) 70 70 68 71 Cameron Percy (Australia) 73 66 71 69 -7 Scott Stallings (U.S.) 72 70 65 73 Martin Flores (U.S.) 70 68 72 70 Geoff Ogilvy (Australia) 71 70 66 73 Pat Perez (U.S.) 73 64 74 69 Shane Lowry (Ireland) 70 68 72 70 Kevin Streelman (U.S.) 74 70 67 69 Will MacKenzie (U.S.) 70 68 74 68 Nick Watney (U.S.) 70 71 69 70 Trey Mullinax (U.S.) 73 69 68 70 -6 Robert Garrigus (U.S.) 69 71 70 71 Steve Stricker (U.S.) 72 70 70 69 Matt Jones (Australia) 72 67 71 71 Tony Finau (U.S.) 71 68 72 70 Ken Duke (U.S.) 73 70 69 69 J.B. Holmes (U.S.) 70 75 69 67 Patrick Reed (U.S.) 71 66 74 70 Jason Kokrak (U.S.) 77 68 69 67 Derek Fathauer (U.S.) 70 64 73 74 Luke Donald (Britain) 75 69 65 72 -5 Andres Gonzales (U.S.) 73 69 72 68 Tag Ridings (U.S.) 72 68 74 68 Brett Drewitt (U.S.) 71 74 69 68 Brad Fritsch (Canada) 74 68 69 71 Julian Etulain (Argentina) 75 68 70 69 Brandon Hagy (U.S.) 71 69 72 70 -4 Chris Kirk (U.S.) 70 73 67 73 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 70 74 70 Justin Rose (Britain) 72 70 68 73 Alex Cejka (Germany) 72 66 74 71 D.A. Points (U.S.) 72 73 69 69 Tom Hoge (U.S.) 72 71 71 69 Adam Hadwin (Canada) 73 69 68 73 Henrik Norlander (Sweden) 76 71 65 71 Seamus Power (Ireland) 70 70 72 71 -3 Joel Dahmen (U.S.) 68 72 72 72 Kevin Chappell (U.S.) 73 67 67 77 Patrick Cantlay (U.S.) 70 71 71 72 Kevin Tway (U.S.) 70 69 74 71 Ricky Barnes (U.S.) 71 68 73 72 Zachary Blair (U.S.) 70 75 68 71 Rory Sabbatini (South Africa) 74 68 72 70 -2 Stewart Cink (U.S.) 70 70 73 72 Scott Piercy (U.S.) 73 68 73 71 Jimmy Walker (U.S.) 72 69 72 72 -1 James Hahn (U.S.) 74 67 71 74 Richy Werenski (U.S.) 72 74 68 72 Jonas Blixt (Sweden) 75 66 73 72 Scott Brown (U.S.) 70 71 71 74 0 Mark Hubbard (U.S.) 69 70 75 73 Rick Lamb (U.S.) 68 70 74 75 Scott Langley (U.S.) 73 70 71 73 1 Phil Mickelson (U.S.) 70 72 69 77