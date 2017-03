Nov 1 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour CIMB Classic at the par-72 course on Saturday in Kuala Lumpur 204 Ryan Moore (U.S.) 68 69 67 Kevin Na (U.S.) 69 68 67 205 Sergio Garcia (Spain) 69 68 68 Billy Hurley III (U.S.) 67 67 71 207 Bae Sang-Moon (South Korea) 71 68 68 Gary Woodland (U.S.) 71 70 66 Kevin Streelman (U.S.) 68 68 71 Kevin Chappell (U.S.) 69 68 70 208 Patrick Reed (U.S.) 70 70 68 Jeff Overton (U.S.) 68 69 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 73 65 Angelo Que (Philippines) 67 72 69 Cameron Smith (Australia) 70 69 69 209 Prom Meesawat (Thailand) 68 71 70 John Senden (Australia) 72 68 69 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 69 72 210 Davis Love III (U.S.) 68 71 71 211 Brian Stuard (U.S.) 67 72 72 Greg Chalmers (Australia) 75 68 68 Danny Lee (New Zealand) 69 69 73 Lee Westwood (Britain) 72 65 74 212 Rory Sabbatini (South Africa) 70 72 70 Paul Casey (Britain) 73 68 71 Scott Stallings (U.S.) 69 76 67 Luke Guthrie (U.S.) 73 68 71 Hideki Matsuyama (Japan) 70 70 72 Charl Schwartzel (South Africa) 74 70 68 Nicholas Thompson (U.S.) 69 73 70 213 David Lingmerth (Sweden) 68 72 73 Jonathan Byrd (U.S.) 70 74 69 Billy Horschel (U.S.) 72 68 73 Will MacKenzie (U.S.) 69 73 71 Jason Dufner (U.S.) 74 70 69 Mike Weir (Canada) 73 68 72 Steve Lewton (Britain) 74 69 70 Jonas Blixt (Sweden) 69 69 75 Retief Goosen (South Africa) 74 70 69 Ryo Ishikawa (Japan) 69 71 73 214 Pat Perez (U.S.) 72 73 69 Charlie Wi (South Korea) 72 70 72 Heath Slocum (U.S.) 71 73 70 Jason Knutzon (U.S.) 72 70 72 215 Trevor Immelman (South Africa) 74 70 71 Chris Stroud (U.S.) 70 74 71 Michael Putnam (U.S.) 71 72 72 Jhonattan Vegas (Venezuela) 74 71 70 216 Rikard Karlberg (Sweden) 65 76 75 K.J. Choi (South Korea) 71 74 71 Kyle Stanley (U.S.) 76 71 69 Matt Every (U.S.) 69 73 74 Anirban Lahiri (India) 74 72 70 217 Marc Leishman (Australia) 74 72 71 Troy Merritt (U.S.) 72 75 70 218 Tim Wilkinson (New Zealand) 68 79 71 Steven Bowditch (Australia) 71 73 74 Brice Garnett (U.S.) 70 75 73 Tony Lascuna (Philippines) 72 72 74 219 Matt Jones (Australia) 81 69 69 Robert Allenby (Australia) 73 73 73 Guan Tianlang (China) 76 71 72 Morgan Hoffmann (U.S.) 72 74 73 James Hahn (U.S.) 74 77 68 220 Stewart Cink (U.S.) 74 73 73 Tim Clark (South Africa) 72 74 74 221 Boo Weekley (U.S.) 75 72 74 Danny Chia (Malaysia) 75 74 72 Brian Davis (Britain) 71 75 75 Will Wilcox (U.S.) 75 74 72 222 Nicholas Fung (Malaysia) 73 74 75 J.B. Holmes (U.S.) 75 77 70 Ricky Barnes (U.S.) 71 77 74 Roberto Castro (U.S.) 77 74 71 223 Carlos Ortiz (Mexico) 76 72 75 224 David Lipsky (U.S.) 74 73 77 Chesson Hadley (U.S.) 75 75 74 225 Charlie Beljan (U.S.) 76 75 74 230 Baek Seuk-Hyun (South Korea) 81 72 77