April 16 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Heritage Classic at the par-71 course on Saturday in Hilton Head Island, South Carolina -7 Luke Donald (Britain) 66 71 69 -6 Charley Hoffman (U.S.) 68 68 71 Jason Kokrak (U.S.) 71 68 68 -5 Patton Kizzire (U.S.) 69 68 71 -4 Zach Johnson (U.S.) 71 68 70 Chris Kirk (U.S.) 72 66 71 Branden Grace (South Africa) 66 74 69 -3 Bill Haas (U.S.) 69 72 69 Russell Knox (Britain) 72 65 73 Kevin Na (U.S.) 73 71 66 Russell Henley (U.S.) 72 67 71 Matt Kuchar (U.S.) 67 71 72 -2 George McNeill (U.S.) 68 70 73 Graham DeLaet (Canada) 69 70 72 Kevin Chappell (U.S.) 68 68 75 Kim Si-Woo (Korea) 68 72 71 Shawn Stefani (U.S.) 71 71 69 Lucas Glover (U.S.) 72 67 72 Kim Meen-Whee (Korea) 71 72 68 Marc Leishman (Australia) 71 72 68 Bryson DeChambeau (U.S.) 70 69 72 Tyler Aldridge (U.S.) 71 73 67 -1 William McGirt (U.S.) 69 71 72 0 Spencer Levin (U.S.) 68 74 71 Bronson Burgoon (U.S.) 70 69 74 Chad Campbell (U.S.) 71 69 73 David Toms (U.S.) 69 73 71 Kyle Stanley (U.S.) 72 70 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 69 74 Colt Knost (U.S.) 73 70 70 Ricky Barnes (U.S.) 71 68 74 Aaron Baddeley (Australia) 71 69 73 Tony Finau (U.S.) 67 73 73 Bryce Molder (U.S.) 70 70 73 Ben Crane (U.S.) 74 68 71 1 David Lingmerth (Sweden) 67 71 76 Billy Horschel (U.S.) 74 66 74 Charles Howell III (U.S.) 69 75 70 Will Wilcox (U.S.) 72 70 72 2 Johnson Wagner (U.S.) 68 73 74 Chez Reavie (U.S.) 70 74 71 Geoff Ogilvy (Australia) 72 69 74 Will MacKenzie (U.S.) 73 71 71 Jason Day (Australia) 67 69 79 Zachary Blair (U.S.) 69 71 75 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 72 70 73 Steve Wheatcroft (U.S.) 72 68 75 3 Ernie Els (South Africa) 72 71 73 Jim Herman (U.S.) 72 71 73 Noh Seung-Yul (Korea) 72 69 75 Justin Leonard (U.S.) 73 71 72 Francesco Molinari (Italy) 69 74 73 Jason Dufner (U.S.) 76 67 73 Jerry Kelly (U.S.) 70 69 77 4 Fabian Gomez (Argentina) 68 76 73 Vijay Singh (Fiji) 71 71 75 Mark Wilson (U.S.) 72 72 73 Adam Hadwin (Canada) 71 73 73 Boo Weekley (U.S.) 70 71 76 5 Webb Simpson (U.S.) 73 70 75 Ben Martin (U.S.) 70 74 74 John Senden (Australia) 71 73 74 Kevin Kisner (U.S.) 72 71 75 Jason Bohn (U.S.) 74 69 75 6 Justin Thomas (U.S.) 72 70 77 Davis Love III (U.S.) 73 69 77 Luke List (U.S.) 73 68 78 Vaughn Taylor (U.S.) 70 74 75 7 Camilo Villegas (Colombia) 71 72 77 Scott Brown (U.S.) 71 73 76 Ryan Palmer (U.S.) 71 73 76 Harold Varner III (U.S.) 72 70 78 Ian Poulter (Britain) 72 72 76 Daniel Summerhays (U.S.) 72 68 80 Derek Fathauer (U.S.) 71 73 76