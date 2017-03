April 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Heritage Classic at the par-71 course on Sunday in Hilton Head Island, South Carolina 273 Matt Kuchar (U.S.) 66 73 70 64 274 Luke Donald (Britain) 70 69 66 69 275 John Huh (U.S.) 71 68 68 68 Ben Martin (U.S.) 69 68 71 67 277 Brian Stuard (U.S.) 69 72 68 68 Scott Brown (U.S.) 70 69 71 67 278 Brian Harman (U.S.) 69 71 69 69 Jim Furyk (U.S.) 71 66 71 70 279 William McGirt (U.S.) 66 76 71 66 Russell Knox (Britain) 69 72 68 70 Rory Sabbatini (South Africa) 69 72 70 68 280 Stuart Appleby (Australia) 73 73 67 67 Jordan Spieth (U.S.) 69 74 70 67 Charl Schwartzel (South Africa) 70 70 68 72 Jason Kokrak (U.S.) 71 73 66 70 Nicholas Thompson (U.S.) 70 70 68 72 Matt Every (U.S.) 69 70 70 71 281 Ted Potter Jr. (U.S.) 70 69 71 71 Ryo Ishikawa (Japan) 77 68 67 69 J.B. Holmes (U.S.) 72 71 69 69 Pat Perez (U.S.) 74 69 74 64 Paul Casey (Britain) 74 67 72 68 282 Matthew Fitzpatrick (Britain) 71 71 69 71 Graeme McDowell (Britain) 71 69 72 70 Martin Kaymer (Germany) 73 67 72 70 Robert Allenby (Australia) 69 72 70 71 283 Chris Kirk (U.S.) 71 72 71 69 Camilo Villegas (Colombia) 72 71 73 67 Tim Herron (U.S.) 69 72 72 70 Geoff Ogilvy (Australia) 72 68 71 72 284 Jonathan Byrd (U.S.) 71 73 73 67 K.J. Choi (South Korea) 70 67 74 73 Harris English (U.S.) 68 73 75 68 Billy Hurley III (U.S.) 70 69 73 72 Steve Marino (U.S.) 72 72 72 68 Jerry Kelly (U.S.) 76 70 67 71 Richard Lee (U.S.) 70 69 71 74 285 Justin Hicks (U.S.) 75 70 68 72 Chesson Hadley (U.S.) 72 67 73 73 Kevin Stadler (U.S.) 71 69 72 73 Charley Hoffman (U.S.) 73 71 68 73 Scott Langley (U.S.) 66 73 75 71 Kevin Kisner (U.S.) 73 72 68 72 Spencer Levin (U.S.) 72 74 70 69 Ricky Barnes (U.S.) 72 73 72 68 Brendon Todd (U.S.) 75 71 71 68 Tim Clark (South Africa) 72 71 71 71 286 Patrick Reed (U.S.) 71 72 70 73 Andrew Loupe (U.S.) 70 73 72 71 Chris Stroud (U.S.) 71 71 74 70 Ken Duke (U.S.) 72 71 69 74 Bo Van Pelt (U.S.) 69 70 73 74 287 Shawn Stefani (U.S.) 74 69 71 73 Brice Garnett (U.S.) 73 71 72 71 Woody Austin (U.S.) 74 71 67 75 Boo Weekley (U.S.) 73 73 73 68 Charles Howell III (U.S.) 69 73 74 71 Kevin Streelman (U.S.) 69 72 70 76 David Toms (U.S.) 73 73 72 69 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 74 71 67 75 288 Stewart Cink (U.S.) 70 72 72 74 Zach Johnson (U.S.) 71 73 70 74 Tim Wilkinson (New Zealand) 70 71 73 74 289 Tommy Gainey (U.S.) 72 74 75 68 Ernie Els (South Africa) 72 73 73 71 John Mallinger (U.S.) 69 74 73 73 Jeff Maggert (U.S.) 70 76 72 71 290 Mark Anderson (U.S.) 71 75 74 70 Billy Horschel (U.S.) 69 74 72 75 James Hahn (U.S.) 72 74 69 75 Erik Compton (U.S.) 70 75 73 72 Brian Gay (U.S.) 70 74 74 72 291 Robert Garrigus (U.S.) 71 74 71 75 292 Brandt Snedeker (U.S.) 72 73 74 73 Trevor Immelman (South Africa) 74 69 75 74 Dudley Hart (U.S.) 73 69 75 75 Brian Davis (Britain) 71 75 73 73 296 Briny Baird (U.S.) 72 72 74 78