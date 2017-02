Aug 11 (Infostrada Sports) - Scores from the PGA Championship at the par-72 course on Saturday in Kiawah Island, South Carolina. The cut was set at 150. 140 Vijay Singh (Fiji) 71 69 Tiger Woods (U.S.) 69 71 Carl Pettersson (Sweden) 66 74 141 Ian Poulter (Britain) 70 71 142 Jamie Donaldson (Britain) 69 73 Rory McIlroy (Britain) 67 75 143 Aaron Baddeley (Australia) 68 75 Adam Scott (Australia) 68 75 Blake Adams (U.S.) 71 72 Trevor Immelman (South Africa) 71 72 144 Phil Mickelson (U.S.) 73 71 Graeme McDowell (Britain) 68 76 Peter Hanson (Sweden) 69 75 Tim Clark (South Africa) 71 73 Joost Luiten (Netherlands) 68 76 145 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 67 78 Francesco Molinari (Italy) 70 75 Zach Johnson (U.S.) 72 73 Marcel Siem (Germany) 72 73 Pat Perez (U.S.) 69 76 Martin Laird (Britain) 71 74 John Daly (U.S.) 68 77 Keegan Bradley (U.S.) 68 77 146 Fredrik Jacobson (Sweden) 71 75 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 77 Kim Kyung-Tae (South Korea) 69 77 Bo Van Pelt (U.S.) 73 73 Padraig Harrington (Ireland) 70 76 Scott Piercy (U.S.) 68 78 Marc Leishman (Australia) 74 72 K.J. Choi (South Korea) 69 77 Greg Chalmers (Australia) 70 76 Ryo Ishikawa (Japan) 69 77 Ben Curtis (U.S.) 69 77 Gary Woodland (U.S.) 67 79 Geoff Ogilvy (Australia) 68 78 147 George McNeill (U.S.) 71 76 David Lynn (Britain) 73 74 Charl Schwartzel (South Africa) 70 77 Ernie Els (South Africa) 72 75 Yang Yong-Eun (South Korea) 73 74 Alexander Noren (Sweden) 67 80 John Senden (Australia) 73 74 Robert Garrigus (U.S.) 74 73 Cameron Tringale (U.S.) 69 78 Steve Stricker (U.S.) 74 73 148 Matt Every (U.S.) 72 76 Jimmy Walker (U.S.) 73 75 Bubba Watson (U.S.) 73 75 Rich Beem (U.S.) 72 76 Retief Goosen (South Africa) 73 75 Justin Rose (Britain) 69 79 Paul Lawrie (Britain) 73 75 Toru Taniguchi (Japan) 72 76 Bill Haas (U.S.) 75 73 149 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 78 Marcus Fraser (Australia) 74 75 Thorbjorn Olesen (Denmark) 75 74 J.J. Henry (U.S.) 72 77 Ken Duke (U.S.) 71 78 Thomas Bjorn (Denmark) 70 79 Darren Clarke (Britain) 73 76 Jim Furyk (U.S.) 72 77 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 79 Noh Seung-Yul (South Korea) 74 75 150 Bae Sang-Moon (South Korea) 72 78 Luke Donald (Britain) 74 76 Chez Reavie (U.S.) 74 76 Dustin Johnson (U.S.) 71 79 Jason Dufner (U.S.) 74 76 David Toms (U.S.) 72 78 John Huh (U.S.) 72 78 151 DNQ Hiroyuki Fujita (Japan) 72 79 Anders Hansen (Denmark) 72 79 Nicolas Colsaerts (Belgium) 73 78 Sergio Garcia (Spain) 76 75 Webb Simpson (U.S.) 79 72 Davis Love III (U.S.) 72 79 George Coetzee (South Africa) 73 78 Ted Potter Jr. (U.S.) 74 77 Robert Allenby (Australia) 75 76 Johnson Wagner (U.S.) 75 76 Bernd Wiesberger (Austria) 72 79 Thomas Aiken (South Africa) 72 79 152 DNQ Bob Sowards (U.S.) 75 77 Jonathan Byrd (U.S.) 73 79 Hunter Mahan (U.S.) 72 80 Mark Wilson (U.S.) 76 76 William McGirt (U.S.) 73 79 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 71 81 Robert Karlsson (Sweden) 74 78 Ryan Moore (U.S.) 73 79 Lee Westwood (Britain) 75 77 Jason Day (Australia) 72 80 Stewart Cink (U.S.) 74 78 153 DNQ Bryce Molder (U.S.) 75 78 Simon Dyson (Britain) 73 80 Matteo Manassero (Italy) 71 82 Charles Howell III (U.S.) 76 77 Branden Grace (South Africa) 74 79 Scott Stallings (U.S.) 74 79 Jeff Coston (U.S.) 74 79 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 80 154 DNQ John Rollins (U.S.) 72 82 Rickie Fowler (U.S.) 74 80 Matt Kuchar (U.S.) 72 82 Brendan Jones (Australia) 76 78 Michael Thompson (U.S.) 73 81 Mike Small (U.S.) 76 78 Chris Stroud (U.S.) 73 81 155 DNQ Darrell Kestner (U.S.) 75 80 Brandt Snedeker (U.S.) 77 78 Nick Watney (U.S.) 73 82 Jeff Overton (U.S.) 74 81 Rory Sabbatini (South Africa) 73 82 Lucas Glover (U.S.) 77 78 Shaun Micheel (U.S.) 72 83 Bud Cauley (U.S.) 80 75 Alan Morin (U.S.) 74 81 156 DNQ Daniel Balin (U.S.) 77 79 Roger Chapman (Britain) 78 78 Spencer Levin (U.S.) 78 78 Angel Cabrera (Argentina) 76 80 157 DNQ Charlie Wi (South Korea) 79 78 Pablo Larrazabal (Spain) 77 80 Rod Perry (U.S.) 75 82 Kelly Mitchum (U.S.) 76 81 Charley Hoffman (U.S.) 81 76 Ryan Palmer (U.S.) 71 86 158 DNQ Kyle Stanley (U.S.) 80 78 Mitch Lowe (U.S.) 79 79 Martin Kaymer (Germany) 79 79 Tommy Gainey (U.S.) 77 81 Brian Cairns (U.S.) 75 83 159 DNQ Jeev Milkha Singh (India) 76 83 Alvaro Quiros (Spain) 76 83 160 DNQ Frank Bensel (U.S.) 84 76 Mark Brooks (U.S.) 78 82 D.A. Points (U.S.) 73 87 Jose Maria Olazabal (Spain) 74 86 Matt Dobyns (U.S.) 81 79 161 DNQ Brian Gaffney (U.S.) 76 85 162 DNQ Paul Scaletta (U.S.) 75 87 Brian Davis (Britain) 75 87 Robert Rock (Britain) 76 86 Marty Jertson (U.S.) 80 82 163 DNQ Corey Prugh (U.S.) 78 85 164 DNQ Mark Brown (U.S.) 78 86 Paul Casey (Britain) 79 85 168 DNQ Bill Murchison (U.S.) 82 86 169 DNQ Michael Frye (U.S.) 79 90 176 DNQ Doug Wade (U.S.) 83 93 WDW Scott Verplank (U.S.) 75 WDW Kevin Na (U.S.) 75 WDW Sean O'Hair (U.S.) 75 DSQ Michael Hoey (Britain) 78