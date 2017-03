May 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Colonial Invitational at the par-70 course on Saturday in Fort Worth, Texas 199 Matt Kuchar (U.S.) 65 65 69 200 Matt Every (U.S.) 65 69 66 Chris Stroud (U.S.) 67 66 67 Boo Weekley (U.S.) 67 67 66 Graham DeLaet (Canada) 64 67 69 201 Martin Flores (U.S.) 66 70 65 Tim Clark (South Africa) 67 69 65 John Rollins (U.S.) 63 71 67 Steve Flesch (U.S.) 68 64 69 202 Bud Cauley (U.S.) 67 69 66 Jonas Blixt (Sweden) 67 68 67 Zach Johnson (U.S.) 69 65 68 Fredrik Jacobson (Sweden) 66 67 69 203 Charley Hoffman (U.S.) 66 70 67 J.J. Henry (U.S.) 68 68 67 Scott Stallings (U.S.) 69 65 69 Chris Kirk (U.S.) 67 66 70 Jordan Spieth (U.S.) 65 67 71 Josh Teater (U.S.) 65 67 71 204 Ted Potter Jr. (U.S.) 70 66 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 66 70 68 Tommy Gainey (U.S.) 65 72 67 Chez Reavie (U.S.) 70 64 70 205 Hunter Mahan (U.S.) 69 68 68 Jason Kokrak (U.S.) 66 71 68 Jim Furyk (U.S.) 69 66 70 Bo Van Pelt (U.S.) 70 68 67 Ben Kohles (U.S.) 67 67 71 Brian Davis (Britain) 67 68 70 Daniel Summerhays (U.S.) 65 73 67 Ryan Palmer (U.S.) 62 72 71 206 Kyle Reifers (U.S.) 68 69 69 Bryce Molder (U.S.) 67 70 69 Brian Stuard (U.S.) 67 70 69 Bob Estes (U.S.) 67 68 71 John Peterson (U.S.) 64 71 71 Marc Leishman (Australia) 66 68 72 John Huh (U.S.) 66 68 72 Patrick Reed (U.S.) 70 69 67 207 Angel Cabrera (Argentina) 70 67 70 Camilo Villegas (Colombia) 70 68 69 Richard Lee (U.S.) 70 68 69 Noh Seung-Yul (South Korea) 69 69 69 Ken Duke (U.S.) 66 68 73 Shawn Stefani (U.S.) 69 70 68 208 David Lingmerth (Sweden) 72 64 72 Charlie Wi (South Korea) 69 66 73 Carl Pettersson (Sweden) 66 69 73 Rickie Fowler (U.S.) 69 69 70 Roberto Castro (U.S.) 67 68 73 Scott Piercy (U.S.) 69 69 70 Derek Ernst (U.S.) 66 69 73 Luke Guthrie (U.S.) 71 68 69 Michael Thompson (U.S.) 67 72 69 Kevin Chappell (U.S.) 69 70 69 209 John Merrick (U.S.) 68 70 71 Jason Dufner (U.S.) 67 71 71 Dicky Pride (U.S.) 69 70 70 Bobby Gates (U.S.) 69 70 70 Bae Sang-Moon (South Korea) 69 70 70 Greg Chalmers (Australia) 67 72 70 210 Robert Karlsson (Sweden) 69 68 73 D.J. Trahan (U.S.) 67 70 73 Morgan Hoffmann (U.S.) 64 73 73 Justin Hicks (U.S.) 71 64 75 Franklin Corpening (U.S.) 68 70 72 Tim Herron (U.S.) 71 67 72 Henrik Stenson (Sweden) 68 70 72 Vaughn Taylor (U.S.) 71 68 71 David Frost (South Africa) 69 70 71 211 Brandt Jobe (U.S.) 68 68 75 Cameron Tringale (U.S.) 70 69 72 Erik Compton (U.S.) 68 71 72 Martin Laird (Britain) 70 69 72 212 Stuart Appleby (Australia) 69 68 75 Ryo Ishikawa (Japan) 69 69 74 214 Henrik Norlander (Sweden) 69 70 75