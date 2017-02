July 1 (Infostrada Sports) - Finals scores from the AT&T National at the par-71 course in Bethesda, Maryland on Sunday 276 Tiger Woods (U.S.) 72 68 67 69 278 Bo Van Pelt (U.S.) 67 73 67 71 279 Adam Scott (Australia) 75 67 70 67 280 Robert Garrigus (U.S.) 70 67 73 70

Jhonattan Vegas (Venezuela) 71 70 68 71

Noh Seung-yul (South Korea) 70 68 69 73

Billy Hurley III (U.S.) 69 73 66 72 281 Jason Day (Australia) 69 72 70 70

Hunter Mahan (U.S.) 70 65 73 73 282 Nick Watney (U.S.) 70 72 69 71 283 Brian Harman (U.S.) 72 73 71 67

Martin Laird (Britain) 72 69 73 69

John Mallinger (U.S.) 70 72 68 73

Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 69 69 77 284 Chez Reavie (U.S.) 72 72 67 73

Ryan Palmer (U.S.) 74 67 69 74 285 Greg Chalmers (Australia) 72 71 72 70

Daniel Summerhays (U.S.) 70 73 69 73

Greg Owen (Britain) 70 75 67 73

John Huh (U.S.) 72 73 67 73

Bae Sang-moon (South Korea) 75 68 68 74 286 Jeff Overton (U.S.) 79 69 68 70

Kyle Stanley (U.S.) 72 75 68 71

Rod Pampling (Australia) 71 67 75 73

Stewart Cink (U.S.) 70 68 74 74

Ben Crane (U.S.) 77 70 71 68

Sean O'Hair (U.S.) 73 72 67 74

Charley Hoffman (U.S.) 72 68 71 75 287 Roberto Castro (U.S.) 74 73 70 70

Troy Matteson (U.S.) 73 70 69 75

Pat Perez (U.S.) 69 69 72 77 288 Jimmy Walker (U.S.) 68 69 75 76

Marc Leishman (Australia) 70 70 71 77 289 Heath Slocum (U.S.) 76 70 70 73

Bud Cauley (U.S.) 73 71 71 74

Andres Romero (Argentina) 73 71 74 71

Martin Flores (U.S.) 75 71 72 71

Hunter Haas (U.S.) 74 72 73 70

Brandt Jobe (U.S.) 70 72 70 77

Jim Furyk (U.S.) 73 73 74 69

Ben Curtis (U.S.) 74 74 73 68 290 Bobby Gates (U.S.) 74 68 75 73

Bryce Molder (U.S.) 78 69 72 71 291 Dustin Johnson (U.S.) 70 76 71 74

Cameron Tringale (U.S.) 74 65 76 76

Kim Kyung-tae (South Korea) 72 74 72 73

D.J. Trahan (U.S.) 75 72 71 73

Will Claxton (U.S.) 73 75 71 72 292 George McNeill (U.S.) 73 72 73 74

Brian Davis (Britain) 74 69 72 77

Ricky Barnes (U.S.) 74 72 72 74

Charlie Wi (South Korea) 70 75 74 73

Blake Adams (U.S.) 72 75 72 73

Vijay Singh (Fiji) 68 70 73 81

Graham DeLaet (Canada) 74 74 71 73

Chris DiMarco (U.S.) 76 71 74 71

William McGirt (U.S.) 72 76 73 71 293 Kevin Chappell (U.S.) 72 73 72 76

Harris English (U.S.) 71 74 73 75

Ryan Moore (U.S.) 73 75 73 72 295 James Driscoll (U.S.) 70 76 73 76

Ryuji Imada (Japan) 72 74 73 76

Trevor Immelman (South Africa) 74 68 77 76

Rory Sabbatini (South Africa) 74 73 73 75

Yang Yong-eun (South Korea) 76 72 72 75 296 Patrick Cantlay (U.S.) 72 71 71 82

Bob Estes (U.S.) 74 74 73 75 297 Charles Howell III (U.S.) 70 73 74 80

Erik Compton (U.S.) 73 73 72 79

Brendan Steele (U.S.) 71 76 74 76 299 J.J. Killeen (U.S.) 72 75 73 79 300 Brendon Todd (U.S.) 72 76 73 79 301 Gary Woodland (U.S.) 72 74 75 80 (Editing by John O'Brien)