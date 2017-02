Aug 16 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Wyndham Championship at the par-70 course on Thursday in Greensboro, North Carolina 62 Carl Pettersson (Sweden) 62 63 David Mathis (U.S.) 63 Tim Clark (South Africa) 63 64 Tom Gillis (U.S.) 64 Scott Stallings (U.S.) 64 Troy Matteson (U.S.) 64 65 Matt Every (U.S.) 65 66 Chris Kirk (U.S.) 66 Webb Simpson (U.S.) 66 Gary Woodland (U.S.) 66 Bud Cauley (U.S.) 66 Tommy Gainey (U.S.) 66 Arjun Atwal (India) 66 Nick Watney (U.S.) 66 Jimmy Walker (U.S.) 66 John Merrick (U.S.) 66 Harris English (U.S.) 66 Richard Lee (U.S.) 66 Jason Kokrak (U.S.) 66 67 Gavin Coles (Australia) 67 Trevor Immelman (South Africa) 67 Angel Cabrera (Argentina) 67 Davis Love III (U.S.) 67 Charles Howell III (U.S.) 67 Yang Yong-Eun (South Korea) 67 Ryuji Imada (Japan) 67 Nicolas Colsaerts (Belgium) 67 Kyle Reifers (U.S.) 67 Josh Teater (U.S.) 67 Chez Reavie (U.S.) 67 Brandt Snedeker (U.S.) 67 Charl Schwartzel (South Africa) 67 Sergio Garcia (Spain) 67 Bryce Molder (U.S.) 67 Stuart Appleby (Australia) 67 Gary Christian (Britain) 67 Colt Knost (U.S.) 67 Blake Adams (U.S.) 67 68 Matt Jones (Australia) 68 Chris Stroud (U.S.) 68 Henrik Stenson (Sweden) 68 Heath Slocum (U.S.) 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 Nick O'Hern (Australia) 68 Kevin Kisner (U.S.) 68 Chesson Hadley (U.S.) 68 Russell Knox (Britain) 68 Kevin Streelman (U.S.) 68 Justin Leonard (U.S.) 68 Jason Dufner (U.S.) 68 Bill Haas (U.S.) 68 D.A. Points (U.S.) 68 Rory Sabbatini (South Africa) 68 Lucas Glover (U.S.) 68 Paul Casey (Britain) 68 Rod Pampling (Australia) 68 Jeff Maggert (U.S.) 68 Jamie Donaldson (Britain) 68 Alexandre Rocha (Brazil) 68 69 Brian Harman (U.S.) 69 Nathan Green (Australia) 69 Derek Lamely (U.S.) 69 Michael Bradley (U.S.) 69 John Huh (U.S.) 69 Bill Lunde (U.S.) 69 Billy Horschel (U.S.) 69 Will Claxton (U.S.) 69 Ryo Ishikawa (Japan) 69 Brendon Todd (U.S.) 69 Bobby Gates (U.S.) 69 Chris DiMarco (U.S.) 69 Robert Karlsson (Sweden) 69 Jeff Overton (U.S.) 69 Graham DeLaet (Canada) 69 Dicky Pride (U.S.) 69 Billy Mayfair (U.S.) 69 Kyle Thompson (U.S.) 69 Steven Bowditch (Australia) 69 Garth Mulroy (South Africa) 69 70 Vaughn Taylor (U.S.) 70 Daniel Summerhays (U.S.) 70 Chris Couch (U.S.) 70 Brian Gay (U.S.) 70 Rocco Mediate (U.S.) 70 Jason Bohn (U.S.) 70 Tom Pernice Jr. (U.S.) 70 Kevin Chappell (U.S.) 70 Charlie Beljan (U.S.) 70 Ken Duke (U.S.) 70 Bob Estes (U.S.) 70 Todd Hamilton (U.S.) 70 Scott Dunlap (U.S.) 70 Charley Hoffman (U.S.) 70 Boo Weekley (U.S.) 70 Andres Romero (Argentina) 70 J.B. Holmes (U.S.) 70 Roland Thatcher (U.S.) 70 Patrick Cantlay (U.S.) 70 Matthew NeSmith (U.S.) 70 71 Martin Flores (U.S.) 71 Roberto Castro (U.S.) 71 John Rollins (U.S.) 71 Jhonattan Vegas (Venezuela) 71 Brian Davis (Britain) 71 Ryan Moore (U.S.) 71 Dean Wilson (U.S.) 71 Erik Compton (U.S.) 71 Billy Hurley III (U.S.) 71 Danny Lee (New Zealand) 71 Daniel Chopra (Sweden) 71 Chad Campbell (U.S.) 71 Harrison Frazar (U.S.) 71 Hank Kuehne (U.S.) 71 Troy Kelly (U.S.) 71 David Sanchez (U.S.) 71 72 William McGirt (U.S.) 72 John Daly (U.S.) 72 Brendan Steele (U.S.) 72 D.J. Trahan (U.S.) 72 Charlie Wi (South Korea) 72 Jonas Blixt (Sweden) 72 Ben Kohles (U.S.) 72 Mark Anderson (U.S.) 72 Matt Bettencourt (U.S.) 72 Jerry Kelly (U.S.) 72 Camilo Villegas (Colombia) 72 Greg Owen (Britain) 72 Stephen Gangluff (U.S.) 72 Peter Tomasulo (U.S.) 72 Miguel Carballo (Argentina) 72 Savio Nazareth (U.S.) 72 73 Patrick Sheehan (U.S.) 73 Kevin Stadler (U.S.) 73 Cameron Beckman (U.S.) 73 George McNeill (U.S.) 73 Robert Allenby (Australia) 73 Mathew Goggin (Australia) 73 Tyler Rody (U.S.) 73 J.J. Killeen (U.S.) 73 Neal Lancaster (U.S.) 73 James Driscoll (U.S.) 73 74 David Hearn (Canada) 74 Joey Snyder III (U.S.) 74 Ricky Barnes (U.S.) 74 John Mallinger (U.S.) 74 Vaita Guillaume (French Polynesia) 74 David Toms (U.S.) 74 David Duval (U.S.) 74 Steve Wheatcroft (U.S.) 74 Gus Ulrich (U.S.) 74 Edward Loar (U.S.) 74 Tommy Biershenk (U.S.) 74 75 Marco Dawson (U.S.) 75 Scott Brown (U.S.) 75 76 Tim Herron (U.S.) 76 80 Kang Sung-Hoon (South Korea) 80