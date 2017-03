July 4 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Greenbrier Classic at the par-70 course on Saturday in White Sulphur Springs, West Virginia -11 Jason Bohn (U.S.) 69 69 61 Park Sung-Joon (Korea) 68 65 66 Sean O'Hair (U.S.) 66 67 66 Bryce Molder (U.S.) 68 64 67 -10 Danny Lee (New Zealand) 63 69 68 Justin Thomas (U.S.) 67 67 66 Chad Collins (U.S.) 65 67 68 David Hearn (Canada) 68 64 68 -9 David Lingmerth (Sweden) 67 70 64 Jonathan Byrd (U.S.) 63 69 69 Brendon Todd (U.S.) 65 69 67 -8 Noh Seung-Yul (Korea) 69 65 68 Patrick Rodgers (U.S.) 68 65 69 Greg Owen (Britain) 65 67 70 Andres Romero (Argentina) 67 67 68 Robert Streb (U.S.) 68 67 67 -7 Bubba Watson (U.S.) 67 68 68 Patrick Reed (U.S.) 68 68 67 Shawn Stefani (U.S.) 69 67 67 James Hahn (U.S.) 66 67 70 Maverick McNealy (U.S.) 67 68 68 Pat Perez (U.S.) 67 68 68 J.J. Henry (U.S.) 68 66 69 Steven Bowditch (Australia) 68 68 67 George McNeill (U.S.) 67 68 68 Kevin Kisner (U.S.) 67 69 67 Tony Finau (U.S.) 68 67 68 Cameron Percy (Australia) 68 66 69 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 67 70 66 Scott Brown (U.S.) 67 69 67 Tom Hoge (U.S.) 68 66 69 -6 Morgan Hoffmann (U.S.) 68 67 69 Justin Leonard (U.S.) 66 68 70 Johnson Wagner (U.S.) 69 68 67 Brice Garnett (U.S.) 69 68 67 Kevin Chappell (U.S.) 65 67 72 Robert Garrigus (U.S.) 66 67 71 Luke Guthrie (U.S.) 67 70 67 Scott Piercy (U.S.) 67 66 71 -5 Russell Henley (U.S.) 70 66 69 Chris Stroud (U.S.) 66 69 70 Chez Reavie (U.S.) 68 70 67 Eric Axley (U.S.) 68 67 70 J.B. Holmes (U.S.) 67 69 69 Scott Langley (U.S.) 62 69 74 Graham DeLaet (Canada) 68 70 67 -4 Chad Campbell (U.S.) 66 72 68 Tiger Woods (U.S.) 66 69 71 Scott Stallings (U.S.) 69 68 69 Derek Ernst (U.S.) 67 71 68 Bae Sang-Moon (Korea) 68 67 71 Andres Gonzales (U.S.) 68 66 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 66 70 Jason Kokrak (U.S.) 69 69 68 Kevin Na (U.S.) 65 70 71 Kyle Reifers (U.S.) 69 69 68 Byron Smith (U.S.) 66 71 69 Davis Love III (U.S.) 68 69 69 Ryan Armour (U.S.) 69 69 68 Kim Meen-Whee (Korea) 69 69 68 Mark Hubbard (U.S.) 70 65 71 -3 Brian Davis (Britain) 64 70 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 66 65 76 Billy Hurley III (U.S.) 67 71 69 Hudson Swafford (U.S.) 70 68 69 Michael Putnam (U.S.) 73 65 69 -2 Derek Fathauer (U.S.) 68 70 70 Paul Casey (Britain) 66 71 71 Kevin Streelman (U.S.) 67 70 71 Keegan Bradley (U.S.) 68 69 71 -1 Bill Lunde (U.S.) 70 66 73 Ricky Barnes (U.S.) 72 66 71 Alex Cejka (Germany) 68 70 71 John Huh (U.S.) 66 71 72 0 Ryo Ishikawa (Japan) 64 71 75 Martin Flores (U.S.) 67 69 74 1 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 68 73 Will MacKenzie (U.S.) 70 68 73