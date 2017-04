March 6 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Puerto Rico Open at the par-72 course on Friday in Rio Grande. The cut was set at 146. 137 Alex Cejka (Germany) 70 67 138 Brandon Hagy (U.S.) 71 67 139 Emiliano Grillo (Argentina) 69 70 141 Jonathan Byrd (U.S.) 70 71 Scott Pinckney (U.S.) 70 71 Jon Curran (U.S.) 70 71 Chesson Hadley (U.S.) 71 70 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 70 Rod Pampling (Australia) 70 71 Glen Day (U.S.) 73 68 142 Bobby Wyatt (U.S.) 74 68 Chris Smith (U.S.) 69 73 D.J. Trahan (U.S.) 72 70 Chad Collins (U.S.) 70 72 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 73 69 Billy Mayfair (U.S.) 69 73 Mark Hubbard (U.S.) 68 74 Ryan Armour (U.S.) 73 69 Guy Boros (U.S.) 73 69 John Daly (U.S.) 72 70 143 Andrew Svoboda (U.S.) 71 72 Lee Janzen (U.S.) 72 71 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 72 71 Shaun Micheel (U.S.) 71 72 Daniel Chopra (Sweden) 74 69 Scott Brown (U.S.) 73 70 Michael Bradley (U.S.) 71 72 Oscar Fraustro (Mexico) 72 71 Eric Axley (U.S.) 71 72 J.J. Henry (U.S.) 70 73 144 Greg Owen (Britain) 74 70 Dicky Pride (U.S.) 70 74 Stephen Ames (Canada) 72 72 Will MacKenzie (U.S.) 75 69 Adam Hadwin (Canada) 72 72 Benjamin Alvarado (Chile) 74 70 David Duval (U.S.) 70 74 Arjun Atwal (India) 73 71 Sam Saunders (U.S.) 72 72 Brandt Jobe (U.S.) 76 68 Jeff Overton (U.S.) 73 71 145 Andres Romero (Argentina) 72 73 Bo Van Pelt (U.S.) 73 72 Vaughn Taylor (U.S.) 74 71 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 75 Jonathan Randolph (U.S.) 73 72 Jerry Kelly (U.S.) 71 74 Chris Stroud (U.S.) 72 73 Bill Lunde (U.S.) 76 69 Zachary Blair (U.S.) 75 70 Martin Flores (U.S.) 72 73 Tim Herron (U.S.) 74 71 Matt Bettencourt (U.S.) 75 70 Scott Langley (U.S.) 76 69 Boo Weekley (U.S.) 74 71 John Merrick (U.S.) 75 70 146 Jason Gore (U.S.) 71 75 Roberto Castro (U.S.) 74 72 Robert Karlsson (Sweden) 73 73 Alex Kang (U.S.) 76 70 Josh Teater (U.S.) 71 75 Johnson Wagner (U.S.) 75 71 Troy Matteson (U.S.) 73 73 Fabian Gomez (Argentina) 74 72 Will Wilcox (U.S.) 77 69 Alvaro Quiros (Spain) 73 73 Byron Smith (U.S.) 73 73 Cameron Beckman (U.S.) 72 74 Brice Garnett (U.S.) 72 74 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 75 71 Ryo Ishikawa (Japan) 74 72 James Driscoll (U.S.) 70 76 Kim Meen-Whee (South Korea) 72 74 Erick Morales (Puerto Rico) 75 71 Yang Yong-Eun (South Korea) 74 72 Tim Petrovic (U.S.) 75 71 147 DNQ Scott McCarron (U.S.) 74 73 Mark Brooks (U.S.) 73 74 Chris DiMarco (U.S.) 73 74 Cameron Percy (Australia) 75 72 Derek Fathauer (U.S.) 77 70 Ted Purdy (U.S.) 73 74 Andrew Loupe (U.S.) 73 74 Trevor Immelman (South Africa) 73 74 Spencer Levin (U.S.) 75 72 Tommy Gainey (U.S.) 74 73 148 DNQ Ricky Barnes (U.S.) 76 72 Duffy Waldorf (U.S.) 74 74 Corey Conners (Canada) 74 74 Mathias Groenberg (Sweden) 73 75 Jim Renner (U.S.) 78 70 Paul Stankowski (U.S.) 77 71 Derek Tolan (U.S.) 75 73 Charlie Wi (South Korea) 77 71 Jarrod Lyle (Australia) 76 72 Heath Slocum (U.S.) 73 75 149 DNQ Todd Hamilton (U.S.) 74 75 Steven Alker (New Zealand) 76 73 Ben Curtis (U.S.) 76 73 150 DNQ Tom Hoge (U.S.) 74 76 Tyler Dunlap (U.S.) 74 76 Carlos Sainz Jr. (U.S.) 77 73 Peter Uihlein (U.S.) 77 73 Len Mattiace (U.S.) 77 73 Joe Durant (U.S.) 76 74 Park Sung-Joon (South Korea) 78 72 Steve Flesch (U.S.) 72 78 151 DNQ Zack Sucher (U.S.) 75 76 Jeff Maggert (U.S.) 75 76 Max Homa (U.S.) 73 78 Andrew Kozan (U.S.) 73 78 Bryce Molder (U.S.) 78 73 Rafael Campos (Puerto Rico) 79 72 Anthony Paolucci (U.S.) 79 72 152 DNQ Rocco Mediate (U.S.) 79 73 Jesper Parnevik (Sweden) 74 78 Jeronimo Esteve (Puerto Rico) 75 77 153 DNQ Derek Ernst (U.S.) 77 76 Carlos Franco (Paraguay) 78 75 Skip Kendall (U.S.) 78 75 Nicholas Thompson (U.S.) 77 76 154 DNQ Roger Sloan (Canada) 77 77 Ryuji Imada (Japan) 79 75 Robert Gamez (U.S.) 79 75 155 DNQ Steve Lowery (U.S.) 80 75 Paul Scaletta (U.S.) 80 75 156 DNQ Mark Calcavecchia (U.S.) 80 76 Edward Figueroa (Puerto Rico) 80 76 158 DNQ John Rollins (U.S.) 80 78 81 WDW Justin Hicks (U.S.) 81 78 DSQ Marco Dawson (U.S.) 78