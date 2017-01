Oct 16 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Safeway Open at the par-72 course on Sunday in Napa, California -15 Patton Kizzire (U.S.) 64 71 66 -14 Johnson Wagner (U.S.) 65 67 70 Scott Piercy (U.S.) 62 67 73 -13 Paul Casey (Britain) 64 68 71 Martin Laird (Britain) 67 68 68 -11 Michael Kim (U.S.) 73 67 65 Brendan Steele (U.S.) 67 71 67 -10 Cody Gribble (U.S.) 67 69 70 Kim Meen-Whee (Korea) 69 71 66 -9 Mackenzie Hughes (Canada) 69 69 69 Chez Reavie (U.S.) 69 70 68 Bill Haas (U.S.) 66 70 71 Phil Mickelson (U.S.) 69 69 69 Justin Thomas (U.S.) 75 66 66 Kevin Na (U.S.) 71 66 70 Troy Merritt (U.S.) 66 67 74 -8 Richy Werenski (U.S.) 69 70 69 Ryan Blaum (U.S.) 69 68 71 Brian Campbell (U.S.) 68 70 70 Xander Schauffele (U.S.) 71 68 69 Chris Kirk (U.S.) 73 65 70 -7 Kyle Stanley (U.S.) 65 73 71 Harris English (U.S.) 72 68 69 Trey Mullinax (U.S.) 69 67 73 Luke List (U.S.) 70 68 71 Jon Rahm (Spain) 66 71 72 Tag Ridings (U.S.) 68 70 71 -6 Derek Fathauer (U.S.) 68 68 74 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 72 69 69 Will MacKenzie (U.S.) 69 69 72 John Huh (U.S.) 70 68 72 Wesley Bryan (U.S.) 71 70 69 Jon Curran (U.S.) 68 72 70 Peter Malnati (U.S.) 67 72 71 Emiliano Grillo (Argentina) 69 70 71 Dominic Bozzelli (U.S.) 70 71 69 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 71 69 Tony Finau (U.S.) 70 69 71 Cameron Smith (Australia) 70 70 70 -5 Brett Drewitt (U.S.) 70 71 70 John Senden (Australia) 70 70 71 Jamie Lovemark (U.S.) 70 71 70 Roberto Castro (U.S.) 69 72 70 Vaughn Taylor (U.S.) 70 67 74 Ken Duke (U.S.) 69 71 71 Bud Cauley (U.S.) 72 67 72 Harold Varner III (U.S.) 71 67 73 Noh Seung-Yul (Korea) 67 72 72 Zachary Blair (U.S.) 71 69 71 Fabian Gomez (Argentina) 71 70 70 Brandon Hagy (U.S.) 72 67 72 -4 Joseph Bramlett (U.S.) 71 70 71 Greg Chalmers (Australia) 71 69 72 Keegan Bradley (U.S.) 69 72 71 J.J. Henry (U.S.) 68 72 72 Chad Campbell (U.S.) 70 71 71 Steven Alker (New Zealand) 71 69 72 Kevin Tway (U.S.) 71 69 72 J.J. Spaun (U.S.) 70 67 75 -3 Nick Watney (U.S.) 71 69 73 Ricky Barnes (U.S.) 71 70 72 Aaron Baddeley (Australia) 70 71 72 Robert Garrigus (U.S.) 73 68 72 Danny Lee (New Zealand) 73 67 73 -2 Kyle Reifers (U.S.) 71 69 74 Andres Gonzales (U.S.) 71 70 73 0 Hudson Swafford (U.S.) 67 74 75 1 Nicholas Lindheim (U.S.) 72 69 76 2 Ryan Brehm (U.S.) 73 68 77 3 JT Poston (U.S.) 72 69 78