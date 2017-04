April 23 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Texas Open at the par-72 course on Saturday in San Antonio, Texas -11 Ricky Barnes (U.S.) 68 70 67 -10 Brendan Steele (U.S.) 64 70 72 -9 Luke Donald (Britain) 69 70 68 Charley Hoffman (U.S.) 66 71 70 -8 Patrick Reed (U.S.) 65 73 70 -7 Chad Collins (U.S.) 73 69 67 Nick Taylor (Canada) 75 68 66 Martin Piller (U.S.) 70 68 71 Billy Horschel (U.S.) 70 72 67 Padraig Harrington (Ireland) 70 71 68 Jon Curran (U.S.) 70 68 71 -6 Mark Wilson (U.S.) 69 69 72 Aaron Baddeley (Australia) 74 70 66 Kevin Streelman (U.S.) 70 71 69 Scott Langley (U.S.) 69 68 73 Ryan Palmer (U.S.) 68 70 72 -5 Chris Kirk (U.S.) 71 71 69 David Hearn (Canada) 73 71 67 Brandt Snedeker (U.S.) 70 69 72 Stuart Appleby (Australia) 67 70 74 Kevin Chappell (U.S.) 71 70 70 Harold Varner III (U.S.) 69 72 70 Bryce Molder (U.S.) 70 71 70 Luke List (U.S.) 71 72 68 -4 Shawn Stefani (U.S.) 72 69 71 Abraham Ancer (Mexico) 73 69 70 Jason Gore (U.S.) 70 70 72 Rob Oppenheim (U.S.) 73 68 71 -3 Branden Grace (South Africa) 72 72 69 K.J. Choi (Korea) 71 70 72 William McGirt (U.S.) 71 70 72 Kyle Stanley (U.S.) 73 68 72 Daniel Summerhays (U.S.) 72 70 71 Tim Wilkinson (New Zealand) 73 71 69 J.B. Holmes (U.S.) 72 70 71 Dicky Pride (U.S.) 70 72 71 Spencer Levin (U.S.) 69 70 74 Brice Garnett (U.S.) 73 71 69 -2 Andrew Landry (U.S.) 70 73 71 Brian Harman (U.S.) 70 73 71 Roberto Castro (U.S.) 73 71 70 Peter Malnati (U.S.) 67 71 76 Zach Johnson (U.S.) 69 75 70 Steve Flesch (U.S.) 68 76 70 Keegan Bradley (U.S.) 71 71 72 Scott Stallings (U.S.) 74 70 70 Kim Meen-Whee (Korea) 72 70 72 Kang Sung-Hoon (Korea) 71 67 76 Zachary Blair (U.S.) 70 70 74 Matt Kuchar (U.S.) 71 73 70 Mark Hubbard (U.S.) 72 70 72 Andres Romero (Argentina) 69 71 74 Michael Kim (U.S.) 73 69 72 -1 Brian Stuard (U.S.) 73 69 73 Tom Gillis (U.S.) 72 71 72 Greg Owen (Britain) 74 69 72 Cameron Tringale (U.S.) 71 70 74 Thomas Aiken (South Africa) 71 72 72 Tom Hoge (U.S.) 76 68 71 0 Wes Roach (U.S.) 72 71 73 Jerry Kelly (U.S.) 69 74 73 Kyle Reifers (U.S.) 71 71 74 Ben Crane (U.S.) 71 71 74 Curtis Reed (U.S.) 73 71 72 Francesco Molinari (Italy) 68 75 73 1 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 74 74 John Merrick (U.S.) 70 74 73 Lee Dong-Hwan (Korea) 71 71 75 D.A. Points (U.S.) 73 71 73 Justin Leonard (U.S.) 73 71 73 Matt Jones (Australia) 69 74 74