Jan 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour San Diego Open at the par-72 course on Thursday in La Jolla, California 65 Brandt Snedeker (U.S.) 65 K.J. Choi (South Korea) 65 66 Josh Teater (U.S.) 66 Adam Hadwin (Canada) 66 Luke List (U.S.) 66 Ross Fisher (Britain) 66 Billy Horschel (U.S.) 66 Charles Howell III (U.S.) 66 Mike Weir (Canada) 66 Scott Stallings (U.S.) 66 67 Tag Ridings (U.S.) 67 Bo Van Pelt (U.S.) 67 Jimmy Walker (U.S.) 67 Jerry Kelly (U.S.) 67 Justin Hicks (U.S.) 67 Brendan Steele (U.S.) 67 John Mallinger (U.S.) 67 David Lynn (Britain) 67 Peter Tomasulo (U.S.) 67 68 Steve Marino (U.S.) 68 Graham DeLaet (Canada) 68 Ryo Ishikawa (Japan) 68 Vijay Singh (Fiji) 68 Bryce Molder (U.S.) 68 Lee Dong-Hwan (South Korea) 68 Brian Stuard (U.S.) 68 Steve LeBrun (U.S.) 68 Harris English (U.S.) 68 Michael Letzig (U.S.) 68 Cameron Tringale (U.S.) 68 James Driscoll (U.S.) 68 Tiger Woods (U.S.) 68 Justin Leonard (U.S.) 68 Hank Kuehne (U.S.) 68 Luke Guthrie (U.S.) 68 69 John Senden (Australia) 69 Nicholas Thompson (U.S.) 69 Will Claxton (U.S.) 69 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 John Huh (U.S.) 69 Lucas Glover (U.S.) 69 Dustin Johnson (U.S.) 69 Martin Flores (U.S.) 69 Matt Every (U.S.) 69 Eric Meierdierks (U.S.) 69 Tom Gillis (U.S.) 69 Colt Knost (U.S.) 69 Robert Karlsson (Sweden) 69 Nick Watney (U.S.) 69 Hunter Mahan (U.S.) 69 Bill Haas (U.S.) 69 J.J. Henry (U.S.) 69 Stuart Appleby (Australia) 69 Casey Wittenberg (U.S.) 69 Jim Herman (U.S.) 69 Brad Fritsch (Canada) 69 70 Ricky Barnes (U.S.) 70 Angel Cabrera (Argentina) 70 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 Keegan Bradley (U.S.) 70 Yang Yong-Eun (South Korea) 70 Michael McCabe (U.S.) 70 Steven Fox (U.S.) 70 Scott Gardiner (Australia) 70 John Rollins (U.S.) 70 Charley Hoffman (U.S.) 70 Bae Sang-Moon (South Korea) 70 Jonas Blixt (Sweden) 70 Stephen Ames (Canada) 70 Kevin Chappell (U.S.) 70 Derek Ernst (U.S.) 70 71 Charlie Wi (South Korea) 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 71 Marc Leishman (Australia) 71 Michael Bradley (U.S.) 71 Aaron Baddeley (Australia) 71 James Hahn (U.S.) 71 Lee Williams (U.S.) 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 71 Patrick Cantlay (U.S.) 71 Robert Streb (U.S.) 71 Jeff Klauk (U.S.) 71 Chez Reavie (U.S.) 71 Jeff Overton (U.S.) 71 Michael Thompson (U.S.) 71 Stewart Cink (U.S.) 71 Roberto Castro (U.S.) 71 Erik Compton (U.S.) 71 Aaron Watkins (U.S.) 71 72 David Hearn (Canada) 72 Gary Woodland (U.S.) 72 Ben Crane (U.S.) 72 Martin Laird (Britain) 72 Phil Mickelson (U.S.) 72 Shawn Stefani (U.S.) 72 Park Jin (South Korea) 72 Doug LaBelle II (U.S.) 72 David Lingmerth (Sweden) 72 Henrik Norlander (Sweden) 72 Pat Perez (U.S.) 72 Darron Stiles (U.S.) 72 Neal Lancaster (U.S.) 72 Daniel Summerhays (U.S.) 72 Ben Curtis (U.S.) 72 Trevor Immelman (South Africa) 72 Robert Garrigus (U.S.) 72 Bud Cauley (U.S.) 72 Alistair Presnell (Australia) 72 Bobby Gates (U.S.) 72 Justin Bolli (U.S.) 72 Richard Lee (U.S.) 72 Jordan Spieth (U.S.) 72 73 Rod Pampling (Australia) 73 J.B. Holmes (U.S.) 73 Jeff Gove (U.S.) 73 Greg Chalmers (Australia) 73 Jason Day (Australia) 73 Tommy Gainey (U.S.) 73 D.A. Points (U.S.) 73 Ben Kohles (U.S.) 73 Paul Haley II (U.S.) 73 Patrick Reed (U.S.) 73 74 Matt Jones (Australia) 74 Brandt Jobe (U.S.) 74 John Daly (U.S.) 74 Scott Piercy (U.S.) 74 Billy Mayfair (U.S.) 74 Andres Gonzales (U.S.) 74 David Mathis (U.S.) 74 Brian Harman (U.S.) 74 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 74 Boo Weekley (U.S.) 74 Jason Kokrak (U.S.) 74 Greg Owen (Britain) 74 John Merrick (U.S.) 74 Cameron Percy (Australia) 74 Andrew Svoboda (U.S.) 74 75 Blake Adams (U.S.) 75 Troy Matteson (U.S.) 75 Fabian Gomez (Argentina) 75 Brad Adamonis (U.S.) 75 Donald Constable (U.S.) 75 Kyle Stanley (U.S.) 75 Sean O'Hair (U.S.) 75 Jon Fiedler (U.S.) 75 Mark Baker (U.S.) 75 76 Charlie Beljan (U.S.) 76 Robert Allenby (Australia) 76 Camilo Villegas (Colombia) 76 Tim Herron (U.S.) 76 Scott Langley (U.S.) 76 Steven Bowditch (Australia) 76 Andres Romero (Argentina) 76 77 Troy Kelly (U.S.) 77 Rickie Fowler (U.S.) 77 Geoff Ogilvy (Australia) 77