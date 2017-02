Aug 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Wyndham Championship at the par-70 course on Monday in Greensboro, North Carolina 262 Sergio Garcia (Spain) 67 63 66 66 264 Tim Clark (South Africa) 63 67 67 67 265 Bud Cauley (U.S.) 66 65 66 68 266 Chad Campbell (U.S.) 71 64 65 66 Jimmy Walker (U.S.) 66 62 71 67 Carl Pettersson (Sweden) 62 68 68 68 267 Nicolas Colsaerts (Belgium) 67 65 69 66 Bill Haas (U.S.) 68 65 67 67 Jason Dufner (U.S.) 68 67 63 69 268 John Merrick (U.S.) 66 69 67 66 Troy Matteson (U.S.) 64 68 68 68 Davis Love III (U.S.) 67 66 66 69 Harris English (U.S.) 66 64 68 70 269 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 68 67 66 Scott Stallings (U.S.) 64 70 67 68 Charl Schwartzel (South Africa) 67 68 66 68 Richard Lee (U.S.) 66 69 65 69 Matt Every (U.S.) 65 66 68 70 270 John Huh (U.S.) 69 65 69 67 Bobby Gates (U.S.) 69 67 65 69 Justin Leonard (U.S.) 68 68 64 70 271 Chris Kirk (U.S.) 66 69 69 67 Angel Cabrera (Argentina) 67 71 66 67 Trevor Immelman (South Africa) 67 68 68 68 Graham DeLaet (Canada) 69 67 67 68 Rocco Mediate (U.S.) 70 65 68 68 Webb Simpson (U.S.) 66 63 71 71 272 Rod Pampling (Australia) 68 66 70 68 Tim Herron (U.S.) 76 61 67 68 Brandt Snedeker (U.S.) 67 67 68 70 273 Charles Howell III (U.S.) 67 69 71 66 Nick Watney (U.S.) 66 69 70 68 Kyle Thompson (U.S.) 69 67 68 69 Patrick Cantlay (U.S.) 70 68 66 69 Heath Slocum (U.S.) 68 67 67 71 Will Claxton (U.S.) 69 66 65 73 274 Josh Teater (U.S.) 67 71 69 67 Ryan Moore (U.S.) 71 68 68 67 Yang Yong-Eun (South Korea) 67 69 69 69 Jeff Overton (U.S.) 69 69 67 69 Russell Knox (Britain) 68 68 69 69 Kyle Reifers (U.S.) 67 72 66 69 Gary Christian (Britain) 67 70 67 70 D.A. Points (U.S.) 68 68 67 71 Kevin Streelman (U.S.) 68 66 68 72 275 Kevin Kisner (U.S.) 68 71 70 66 Kevin Stadler (U.S.) 73 65 68 69 Nick O'Hern (Australia) 68 71 67 69 Billy Horschel (U.S.) 69 67 66 73 276 Jerry Kelly (U.S.) 72 67 69 68 Jamie Donaldson (Britain) 68 66 71 71 Alexandre Rocha (Brazil) 68 68 69 71 Dicky Pride (U.S.) 69 68 67 72 Tommy Gainey (U.S.) 66 67 68 75 277 David Mathis (U.S.) 63 71 73 70 Derek Lamely (U.S.) 69 68 70 70 Jonas Blixt (Sweden) 72 67 67 71 278 Charlie Wi (South Korea) 72 67 70 69 Chez Reavie (U.S.) 67 69 71 71 Ryuji Imada (Japan) 67 70 70 71 Scott Dunlap (U.S.) 70 69 67 72 Blake Adams (U.S.) 67 71 67 73 279 Troy Kelly (U.S.) 71 68 69 71 280 Billy Mayfair (U.S.) 69 70 74 67 281 Jeff Maggert (U.S.) 68 71 74 68 282 Tom Pernice Jr. (U.S.) 70 68 74 70 Arjun Atwal (India) 66 69 75 72 Brendan Steele (U.S.) 72 65 71 74 Cameron Beckman (U.S.) 73 66 69 74 283 Camilo Villegas (Colombia) 72 67 70 74 Ben Kohles (U.S.) 72 67 70 74 Stuart Appleby (Australia) 67 71 69 76 285 Jason Kokrak (U.S.) 66 69 77 73 Chris Stroud (U.S.) 68 70 72 75 290 Paul Casey (Britain) 68 70 77 75