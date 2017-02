Oct 10 Frys.com Open finals scored from the par-71 course in San Martin, California on Sunday.

* Bryce Molder wins play-off at the sixth extra hole 267 Bryce Molder* (U.S.) 71 67 65 64 267 Briny Baird (U.S.) 67 69 64 67 269 Bud Cauley (U.S.) 69 66 68 66 270 Shane Bertsch (U.S.) 70 68 68 64

Ernie Els (South Africa) 69 66 67 68 271 John Rollins (U.S.) 69 70 65 67 273 David Hearn (Canada) 71 68 69 65

Billy Horschel (U.S.) 72 68 68 65

Spencer Levin (U.S.) 71 67 69 66

Matt McQuillan (Canada) 70 68 68 67

Brendan Steele (U.S.) 67 71 68 67

Josh Teater (U.S.) 71 68 66 68

Adam Hadwin (Canada) 71 68 64 70

Paul Casey (Britain) 70 64 68 71 274 Kang Sung-hoon (South Korea) 70 68 69 67

Garrett Willis (U.S.) 67 69 70 68

David Mathis (U.S.) 73 67 66 68

Kevin Na (U.S.) 69 72 65 68

Chris Stroud (U.S.) 71 66 68 69

Will MacKenzie (U.S.) 73 70 62 69 275 Derek Lamely (U.S.) 72 70 66 67

Trevor Immelman (South Africa) 70 69 70 66

Paul Stankowski (U.S.) 71 68 70 66 276 Rod Pampling (Australia) 68 69 71 68

Arjun Atwal (India) 71 70 68 67

Cameron Percy (Australia) 71 69 67 69

Bobby Gates (U.S.) 72 70 69 65

Jim Renner (U.S.) 75 68 62 71

Charlie Wi (South Korea) 72 67 64 73 277 Tiger Woods (U.S.) 73 68 68 68

John Merrick (U.S.) 71 70 67 69

Nate Smith (U.S.) 72 65 70 70

Vaughn Taylor (U.S.) 73 70 66 68

Nathan Green (Australia) 72 64 70 71

Roland Thatcher (U.S.) 69 70 67 71 278 Tim Petrovic (U.S.) 72 70 66 70

William McGirt (U.S.) 70 71 68 69

Tom Pernice Jr. (U.S.) 74 69 66 69

Billy Mayfair (U.S.) 71 66 72 69

Michael Thompson (U.S.) 70 72 68 68

Marc Leishman (Australia) 72 66 72 68 279 Woody Austin (U.S.) 71 71 66 71

Erick Justesen (U.S.) 71 67 70 71

Lee Janzen (U.S.) 70 71 67 71

Troy Matteson (U.S.) 68 68 73 70

Ricky Barnes (U.S.) 72 68 70 69

Hunter Haas (U.S.) 69 71 71 68

Heath Slocum (U.S.) 72 69 70 68

Brandt Jobe (U.S.) 69 72 65 73 280 Angel Cabrera (Argentina) 74 65 69 72

Chad Campbell (U.S.) 69 70 69 72

Frank Lickliter II (U.S.) 73 70 66 71

Greg Chalmers (Australia) 69 73 68 70 281 Matt Jones (Australia) 68 72 68 73

Chris Riley (U.S.) 71 68 71 71

Colt Knost (U.S.) 76 67 67 71

Richard Johnson (Sweden) 74 69 67 71

Steven Bowditch (Australia) 68 70 73 70

Ben Martin (U.S.) 72 71 70 68 282 Blake Adams (U.S.) 74 69 68 71

Louis Oosthuizen (South Africa) 71 70 71 70

Steve Elkington (Australia) 74 69 69 70

Martin Piller (U.S.) 72 71 69 70

Justin Leonard (U.S.) 70 72 71 69 283 Steve Flesch (U.S.) 73 69 71 70 284 Michael Connell (U.S.) 73 68 69 74 285 Scott Gutschewski (U.S.) 70 71 71 73

Rocco Mediate (U.S.) 71 71 70 73

Scott Piercy (U.S.) 69 73 70 73

Patrick Cantlay (U.S.) 69 74 70 72 286 Fabian Gomez (Argentina) 72 70 71 73

