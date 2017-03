March 9 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Puerto Rico Open at the par-72 course on Saturday in Rio Grande 198 Fabian Gomez (Argentina) 69 64 65 Scott Brown (U.S.) 68 63 67 202 Blayne Barber (U.S.) 66 70 66 Brian Stuard (U.S.) 67 69 66 Jordan Spieth (U.S.) 69 66 67 Steve LeBrun (U.S.) 67 65 70 203 Morgan Hoffmann (U.S.) 67 68 68 204 Matt Jones (Australia) 71 69 64 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 69 65 Ryo Ishikawa (Japan) 70 68 66 Boo Weekley (U.S.) 71 67 66 Justin Bolli (U.S.) 67 69 68 George McNeill (U.S.) 71 64 69 Peter Uihlein (U.S.) 67 65 72 205 Graham DeLaet (Canada) 70 68 67 Jon Curran (U.S.) 66 69 70 Andres Romero (Argentina) 65 65 75 206 Camilo Villegas (Colombia) 71 69 66 Nick O'Hern (Australia) 69 69 68 Vaughn Taylor (U.S.) 69 68 69 Luke Guthrie (U.S.) 70 67 69 Patrick Cantlay (U.S.) 70 67 69 D.J. Trahan (U.S.) 72 65 69 Robert Streb (U.S.) 71 65 70 Cameron Percy (Australia) 65 70 71 David Hearn (Canada) 68 67 71 207 Bae Sang-Moon (South Korea) 70 71 66 Luke List (U.S.) 68 71 68 Michael Bradley (U.S.) 69 70 68 Roberto Castro (U.S.) 69 70 68 Russell Knox (Britain) 70 69 68 Sebastian Vazquez (Mexico) 69 69 69 Chris Stroud (U.S.) 68 69 70 Duffy Waldorf (U.S.) 69 68 70 Heath Slocum (U.S.) 68 68 71 Angel Cabrera (Argentina) 67 68 72 Dicky Pride (U.S.) 68 67 72 Matt Bettencourt (U.S.) 68 67 72 208 Robert Karlsson (Sweden) 68 73 67 Jim Herman (U.S.) 69 70 69 Bryce Molder (U.S.) 68 71 69 Rory Sabbatini (South Africa) 70 68 70 Eric Meierdierks (U.S.) 70 68 70 Brad Fritsch (Canada) 67 70 71 Aaron Watkins (U.S.) 70 67 71 Josh Teater (U.S.) 68 69 71 Martin Flores (U.S.) 72 64 72 209 Erik Compton (U.S.) 69 72 68 Tim Petrovic (U.S.) 71 70 68 Shawn Stefani (U.S.) 73 65 71 James Driscoll (U.S.) 68 70 71 Brian Harman (U.S.) 70 68 71 Jeff Gove (U.S.) 73 65 71 210 Brendon Todd (U.S.) 68 73 69 Yang Yong-Eun (South Korea) 70 70 70 John Daly (U.S.) 70 70 70 Justin Leonard (U.S.) 72 68 70 Rod Pampling (Australia) 72 68 70 Troy Kelly (U.S.) 69 70 71 K.J. Choi (South Korea) 72 67 71 Henrik Stenson (Sweden) 68 69 73 211 Ben Kohles (U.S.) 69 72 70 Henrik Norlander (Sweden) 71 70 70 Patrick Reed (U.S.) 73 68 70 Kevin Stadler (U.S.) 71 69 71 Lee Williams (U.S.) 69 71 71 212 Will Claxton (U.S.) 70 71 71 Alexandre Rocha (Brazil) 72 68 72 John Mallinger (U.S.) 71 69 72 Colt Knost (U.S.) 68 71 73 Lee Dong-Hwan (South Korea) 73 66 73 213 Nicholas Thompson (U.S.) 71 70 72 Jorge Garcia (Venezuela) 70 70 73 214 Troy Matteson (U.S.) 70 71 73 Rafael Campos (Puerto Rico) 67 74 73 215 Paul Casey (Britain) 70 71 74 Doug LaBelle II (U.S.) 72 68 75