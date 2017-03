Oct 13 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Frys.com Open at the par-71 course on Saturday in San Martin, California 198 Brooks Koepka (U.S.) 67 64 67 200 George McNeill (U.S.) 68 70 62 Jason Kokrak (U.S.) 67 65 68 201 Jimmy Walker (U.S.) 70 69 62 Vijay Singh (Fiji) 69 67 65 Robert Garrigus (U.S.) 70 63 68 203 Will MacKenzie (U.S.) 69 70 64 Max Homa (U.S.) 69 68 66 Ben Martin (U.S.) 69 68 66 Ryo Ishikawa (Japan) 69 67 67 Jim Herman (U.S.) 67 66 70 204 Ricky Barnes (U.S.) 71 69 64 Kevin Chappell (U.S.) 70 69 65 Briny Baird (U.S.) 71 68 65 Justin Hicks (U.S.) 68 68 68 Billy Hurley III (U.S.) 69 66 69 Hideki Matsuyama (Japan) 70 66 68 Spencer Levin (U.S.) 71 65 68 Charlie Wi (South Korea) 67 68 69 205 Brian Davis (Britain) 70 69 66 Jeff Overton (U.S.) 64 72 69 Andres Gonzales (U.S.) 74 62 69 206 Brian Harman (U.S.) 65 74 67 John Peterson (U.S.) 68 70 68 James Driscoll (U.S.) 74 67 65 Sean O'Hair (U.S.) 71 70 65 J.J. Henry (U.S.) 67 71 68 Kevin Na (U.S.) 75 67 64 Scott Brown (U.S.) 68 67 71 207 Trevor Immelman (South Africa) 70 69 68 Luke Guthrie (U.S.) 69 70 68 David Hearn (Canada) 73 68 66 Lee Williams (U.S.) 68 71 68 Danny Lee (New Zealand) 73 68 66 Charles Howell III (U.S.) 72 70 65 Kevin Tway (U.S.) 70 65 72 Kyle Stanley (U.S.) 66 69 72 208 Russell Knox (Britain) 71 68 69 Ben Crane (U.S.) 69 71 68 Robert Streb (U.S.) 70 70 68 Jerry Kelly (U.S.) 69 72 67 Brice Garnett (U.S.) 71 67 70 Josh Teater (U.S.) 71 70 67 John Rollins (U.S.) 74 68 66 209 Daniel Summerhays (U.S.) 72 68 69 Jason Bohn (U.S.) 70 70 69 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 69 72 68 Michael Putnam (U.S.) 67 71 71 Davis Love III (U.S.) 69 69 71 Will Claxton (U.S.) 70 72 67 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 72 67 210 Charlie Beljan (U.S.) 73 66 71 Scott Langley (U.S.) 71 68 71 Yang Yong-Eun (South Korea) 71 68 71 Brendon Todd (U.S.) 71 70 69 Bryce Molder (U.S.) 72 69 69 Jonas Blixt (Sweden) 69 72 69 Jason Gore (U.S.) 73 69 68 Kevin Kisner (U.S.) 73 69 68 211 Heath Slocum (U.S.) 71 71 69 Mike Weir (Canada) 72 70 69 Chez Reavie (U.S.) 73 69 69 Camilo Villegas (Colombia) 68 66 77 212 John Huh (U.S.) 70 69 73 Mark Hubbard (U.S.) 69 71 72 Johnson Wagner (U.S.) 68 73 71 Jamie Lovemark (U.S.) 70 71 71 Robert Allenby (Australia) 68 73 71 Bud Cauley (U.S.) 69 69 74 Brian Stuard (U.S.) 71 71 70 Pat Perez (U.S.) 72 70 70