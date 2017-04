Feb 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Pebble Beach Pro-Am on Thursday in Pebble Beach, California -8 Chez Reavie (U.S.) 63 -7 Fredrik Jacobson (Sweden) 65 Cameron Smith (Australia) 64 Bronson Burgoon (U.S.) 64 -6 Spencer Levin (U.S.) 66 Dawie Van der Walt (South Africa) 66 Justin Rose (Britain) 66 Roberto Castro (U.S.) 66 Ricky Barnes (U.S.) 65 Shane Bertsch (U.S.) 66 J.B. Holmes (U.S.) 66 -5 Ryan Ruffels (Australia) 67 Jason Gore (U.S.) 66 Hiroshi Iwata (Japan) 66 Rhein Gibson (Australia) 67 -4 Thomas Aiken (South Africa) 68 Jonas Blixt (Sweden) 67 Steven Bowditch (Australia) 68 Tom Gillis (U.S.) 67 Matt Jones (Australia) 68 Sean O'Hair (U.S.) 67 Kevin Na (U.S.) 67 David Hearn (Canada) 67 Troy Merritt (U.S.) 67 Phil Mickelson (U.S.) 68 Paul Dunne (Ireland) 67 Bud Cauley (U.S.) 68 Brooks Koepka (U.S.) 68 -3 Billy Hurley III (U.S.) 68 Brian Stuard (U.S.) 68 Andres Gonzales (U.S.) 69 Aaron Baddeley (Australia) 69 Chesson Hadley (U.S.) 68 Andrew Loupe (U.S.) 68 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 Padraig Harrington (Ireland) 68 Bill Haas (U.S.) 69 Greg Chalmers (Australia) 68 -2 Sam Saunders (U.S.) 70 Tyler Aldridge (U.S.) 70 Miguel Carballo (Argentina) 69 Lucas Lee (Brazil) 69 Brice Garnett (U.S.) 69 Mark Hubbard (U.S.) 70 Kim Si-Woo (Korea) 70 Austin Connelly (Canada) 70 Russell Henley (U.S.) 69 Kevin Chappell (U.S.) 69 Alex Cejka (Germany) 70 Jim Herman (U.S.) 69 Pat Perez (U.S.) 69 David Toms (U.S.) 70 Vaughn Taylor (U.S.) 70 Kevin Streelman (U.S.) 70 Hunter Mahan (U.S.) 70 Dustin Johnson (U.S.) 70 Marc Turnesa (U.S.) 70 Zachary Blair (U.S.) 70 Stewart Cink (U.S.) 70 Scott Langley (U.S.) 69 Alex Prugh (U.S.) 70 J.J. Henry (U.S.) 70 Luke Donald (Britain) 70 Tom Hoge (U.S.) 69 -1 Henrik Norlander (Sweden) 70 Danny Lee (New Zealand) 71 Kyle Stanley (U.S.) 71 Will Wilcox (U.S.) 71 Jonathan Byrd (U.S.) 70 Jhonattan Vegas (Venezuela) 71 Jordan Spieth (U.S.) 71 Will MacKenzie (U.S.) 71 Steve Marino (U.S.) 71 Jerry Kelly (U.S.) 71 Nick Taylor (Canada) 71 Jason Day (Australia) 71 Russell Knox (Britain) 71 Chris Stroud (U.S.) 71 Andrew Landry (U.S.) 70 Ian Poulter (Britain) 71 Brett Stegmaier (U.S.) 71 0 Ryan Palmer (U.S.) 72 Jarrod Lyle (Australia) 72 Derek Ernst (U.S.) 72 Richard Lee (U.S.) 72 Hunter Stewart (U.S.) 72 Brandt Snedeker (U.S.) 72 Jimmy Walker (U.S.) 72 Shane Lowry (Ireland) 71 Brian Gay (U.S.) 72 Dicky Pride (U.S.) 71 Blake Adams (U.S.) 71 Darron Stiles (U.S.) 72 Jason Dufner (U.S.) 71 Bryce Molder (U.S.) 71 Rory Sabbatini (South Africa) 72 Steve Stricker (U.S.) 72 Patrick Reed (U.S.) 72 Vijay Singh (Fiji) 71 Brendon Todd (U.S.) 71 David Duval (U.S.) 71 Kang Sung-Hoon (Korea) 72 Colt Knost (U.S.) 72 Jason Bohn (U.S.) 71 1 Luke Guthrie (U.S.) 72 Brian Davis (Britain) 73 Wes Roach (U.S.) 72 Michael Putnam (U.S.) 73 David Lingmerth (Sweden) 72 Nicholas Thompson (U.S.) 72 Scott Brown (U.S.) 73 Chad Collins (U.S.) 73 Andres Romero (Argentina) 72 Robert Garrigus (U.S.) 72 Ryan Moore (U.S.) 73 Lucas Glover (U.S.) 73 Jason Kokrak (U.S.) 72 Kim Meen-Whee (Korea) 72 Bubba Watson (U.S.) 73 Peter Malnati (U.S.) 73 John Rollins (U.S.) 72 Kelly Kraft (U.S.) 73 Cameron Beckman (U.S.) 73 Rob Oppenheim (U.S.) 73 Ted Purdy (U.S.) 73 2 Joel Stalter (France) 74 Martin Piller (U.S.) 73 Davis Love III (U.S.) 74 James Hahn (U.S.) 74 Geoff Ogilvy (Australia) 74 Greg Owen (Britain) 74 D.A. Points (U.S.) 74 Jon Curran (U.S.) 74 3 Rod Pampling (Australia) 75 Bo Van Pelt (U.S.) 75 Luke List (U.S.) 75 Ben Martin (U.S.) 75 Michael Thompson (U.S.) 75 Abraham Ancer (Mexico) 74 4 Derek Fathauer (U.S.) 76 Daniel Summerhays (U.S.) 76 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 75 Cameron Percy (Australia) 76 Tim Herron (U.S.) 76 Charlie Beljan (U.S.) 76 5 Mike Weir (Canada) 77 K.J. Choi (Korea) 77 Matt Bettencourt (U.S.) 77 6 William McGirt (U.S.) 78 Ken Duke (U.S.) 78 7 Michael Bradley (U.S.) 79 Jason Schmuhl (U.S.) 79 Steve Wheatcroft (U.S.) 79 8 D.J. Trahan (U.S.) 80 Lee Dong-Hwan (Korea) 80 9 Joe Affrunti (U.S.) 81