Nov 15 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour OHL Classic at the par-71 course on Saturday in Playa del Carmen 198 Jason Bohn (U.S.) 66 65 67 199 Shawn Stefani (U.S.) 66 65 68 201 Alex Cejka (Germany) 66 67 68 Charley Hoffman (U.S.) 66 68 67 202 Ken Duke (U.S.) 69 63 70 Danny Lee (New Zealand) 66 69 67 Andres Gonzales (U.S.) 69 67 66 Jerry Kelly (U.S.) 69 66 67 203 Fred Funk (U.S.) 69 65 69 204 Oscar Fraustro (Mexico) 68 67 69 Nicholas Thompson (U.S.) 68 65 71 205 John Huh (U.S.) 69 67 69 Carlos Ortiz (Mexico) 67 69 69 Steve Wheatcroft (U.S.) 65 69 71 Jim Herman (U.S.) 67 69 69 Brice Garnett (U.S.) 66 68 71 206 Brendan Steele (U.S.) 68 68 70 Zachary Blair (U.S.) 70 68 68 Greg Chalmers (Australia) 68 67 71 Chris Stroud (U.S.) 69 68 69 John Peterson (U.S.) 69 67 70 Blayne Barber (U.S.) 66 68 72 Justin Thomas (U.S.) 67 70 69 Aaron Baddeley (Australia) 66 70 70 David Hearn (Canada) 68 65 73 207 Harris English (U.S.) 67 71 69 Jeff Overton (U.S.) 71 66 70 Kyle Reifers (U.S.) 69 67 71 Tim Wilkinson (New Zealand) 68 67 72 Russell Knox (Britain) 69 68 70 Johnson Wagner (U.S.) 69 68 70 Will MacKenzie (U.S.) 65 68 74 Jason Kokrak (U.S.) 66 69 72 Patrick Rodgers (U.S.) 67 70 70 Tony Finau (U.S.) 65 72 70 Billy Hurley III (U.S.) 67 69 71 Colt Knost (U.S.) 68 70 69 Michael Putnam (U.S.) 66 64 77 Chad Collins (U.S.) 66 69 72 208 Fabian Gomez (Argentina) 70 66 72 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 70 70 Max Homa (U.S.) 68 71 69 Robert Streb (U.S.) 67 69 72 209 Nick Taylor (Canada) 71 68 70 J.J. Henry (U.S.) 70 69 70 Scott Piercy (U.S.) 67 69 73 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 70 70 Roger Sloan (Canada) 68 70 71 Hudson Swafford (U.S.) 65 73 71 Ricky Barnes (U.S.) 69 69 71 Daniel Summerhays (U.S.) 69 65 75 210 John Rollins (U.S.) 71 65 74 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 71 67 72 Tom Hoge (U.S.) 70 69 71 Robert Garrigus (U.S.) 65 73 72 Alvaro Quiros (Spain) 71 68 71 Ben Curtis (U.S.) 71 68 71 Scott Brown (U.S.) 71 66 73 211 D.A. Points (U.S.) 71 66 74 Pat Perez (U.S.) 66 73 72 Mark Hubbard (U.S.) 69 66 76 Andrew Putnam (U.S.) 68 70 73 212 Jay Woodson (U.S.) 72 66 74 John Merrick (U.S.) 70 69 73 213 Daniel Berger (U.S.) 65 74 74 Jason Gore (U.S.) 68 66 79 Erik Compton (U.S.) 71 68 74 Scott Langley (U.S.) 69 70 74 214 Retief Goosen (South Africa) 68 71 75 Park Sung-Joon (South Korea) 71 67 76 Spencer Levin (U.S.) 71 68 75 Brian Stuard (U.S.) 69 70 75 215 Patrick Cantlay (U.S.) 71 68 76 Rory Sabbatini (South Africa) 73 66 76 216 Derek Fathauer (U.S.) 68 71 77 Luke Guthrie (U.S.) 68 71 77