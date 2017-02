Sept 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour BMW Championship at the par-71 course on Thursday in Lake Forest, Illinois 63 Brandt Snedeker (U.S.) 63 64 Zach Johnson (U.S.) 64 66 Charl Schwartzel (South Africa) 66 Steve Stricker (U.S.) 66 Tiger Woods (U.S.) 66 Kevin Streelman (U.S.) 66 67 John Merrick (U.S.) 67 Adam Scott (Australia) 67 Ryan Moore (U.S.) 67 Nick Watney (U.S.) 67 68 Roberto Castro (U.S.) 68 Gary Woodland (U.S.) 68 Hunter Mahan (U.S.) 68 69 Nicholas Thompson (U.S.) 69 Rory Sabbatini (South Africa) 69 Kevin Stadler (U.S.) 69 Matt Jones (Australia) 69 70 Brian Gay (U.S.) 70 Graeme McDowell (Britain) 70 Harris English (U.S.) 70 Michael Thompson (U.S.) 70 Jason Kokrak (U.S.) 70 Chris Stroud (U.S.) 70 Sergio Garcia (Spain) 70 Graham DeLaet (Canada) 70 Phil Mickelson (U.S.) 70 Luke Donald (Britain) 70 Bae Sang-Moon (South Korea) 70 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 D.A. Points (U.S.) 71 Justin Rose (Britain) 71 Jason Dufner (U.S.) 71 Bubba Watson (U.S.) 71 Charles Howell III (U.S.) 71 Jordan Spieth (U.S.) 71 Jason Day (Australia) 71 Angel Cabrera (Argentina) 71 Ernie Els (South Africa) 71 72 Jimmy Walker (U.S.) 72 Patrick Reed (U.S.) 72 Boo Weekley (U.S.) 72 Webb Simpson (U.S.) 72 Jim Furyk (U.S.) 72 Henrik Stenson (Sweden) 72 David Hearn (Canada) 72 John Huh (U.S.) 72 Daniel Summerhays (U.S.) 72 Bill Haas (U.S.) 72 Brian Davis (Britain) 72 Jonas Blixt (Sweden) 72 73 David Lynn (Britain) 73 Marc Leishman (Australia) 73 Ken Duke (U.S.) 73 Bryce Molder (U.S.) 73 Billy Horschel (U.S.) 73 Ian Poulter (Britain) 73 74 Russell Henley (U.S.) 74 Keegan Bradley (U.S.) 74 Dustin Johnson (U.S.) 74 Matt Kuchar (U.S.) 74 75 Scott Stallings (U.S.) 75 Chris Kirk (U.S.) 75 Brendan Steele (U.S.) 75 77 Kevin Chappell (U.S.) 77 Rickie Fowler (U.S.) 77 78 Rory McIlroy (Britain) 78 Charley Hoffman (U.S.) 78 79 Matt Every (U.S.) 79 80 Lee Westwood (Britain) 80 81 Scott Piercy (U.S.) 81