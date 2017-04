March 19 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Arnold Palmer Invitational at the par-72 course on Saturday in Orlando, Florida -15 Jason Day (Australia) 66 65 70 -13 Henrik Stenson (Sweden) 67 66 70 Troy Merritt (U.S.) 67 69 67 Kevin Chappell (U.S.) 68 68 67 -11 Derek Fathauer (U.S.) 70 66 69 Justin Rose (Britain) 68 66 71 -9 Emiliano Grillo (Argentina) 68 71 68 Jamie Lovemark (U.S.) 68 68 71 -8 Zach Johnson (U.S.) 70 70 68 K.J. Choi (Korea) 68 70 70 Chris Kirk (U.S.) 68 71 69 Smylie Kaufman (U.S.) 69 71 68 -7 Francesco Molinari (Italy) 68 72 69 Chris Wood (Britain) 69 69 71 Rob Oppenheim (U.S.) 70 68 71 Paul Casey (Britain) 68 69 72 David Hearn (Canada) 71 67 71 -6 Jason Kokrak (U.S.) 70 68 72 Hideki Matsuyama (Japan) 70 69 71 Patrick Rodgers (U.S.) 70 70 70 Brian Harman (U.S.) 69 71 70 Andy Sullivan (Britain) 70 70 70 Adam Scott (Australia) 67 73 70 -5 Marc Leishman (Australia) 67 70 74 Brendan Steele (U.S.) 67 70 74 Charles Howell III (U.S.) 72 71 68 An Byeong-Hun (Korea) 74 70 67 Cameron Tringale (U.S.) 68 71 72 Jonas Blixt (Sweden) 72 68 71 -4 Sean O'Hair (U.S.) 70 72 70 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 70 69 73 Scott Brown (U.S.) 70 74 68 Keegan Bradley (U.S.) 69 70 73 David Lingmerth (Sweden) 70 72 70 Ben Martin (U.S.) 71 70 71 Billy Hurley III (U.S.) 69 70 73 Kyle Reifers (U.S.) 71 70 71 -3 Chad Campbell (U.S.) 74 68 71 Matthew Fitzpatrick (Britain) 70 71 72 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 73 71 Martin Laird (Britain) 69 74 70 Retief Goosen (South Africa) 70 71 72 Hudson Swafford (U.S.) 72 72 69 Billy Horschel (U.S.) 72 67 74 Lucas Glover (U.S.) 68 74 71 -2 Colt Knost (U.S.) 71 73 70 Maverick McNealy (U.S.) 69 71 74 Greg Owen (Britain) 71 71 72 Roberto Castro (U.S.) 75 68 71 Ian Poulter (Britain) 72 70 72 Adam Hadwin (Canada) 69 72 73 -1 Jon Curran (U.S.) 71 70 74 Chez Reavie (U.S.) 71 71 73 Bryce Molder (U.S.) 72 71 72 Hunter Mahan (U.S.) 70 73 72 J.J. Henry (U.S.) 76 67 72 0 Rory Sabbatini (South Africa) 70 74 72 Ryan Palmer (U.S.) 70 74 72 Bryson DeChambeau (U.S.) 72 72 72 Jim Herman (U.S.) 70 74 72 Zachary Blair (U.S.) 71 68 77 William McGirt (U.S.) 69 73 74 Webb Simpson (U.S.) 70 70 76 1 Brandt Snedeker (U.S.) 70 72 75 Jhonattan Vegas (Venezuela) 71 72 74 Ernie Els (South Africa) 70 74 73 Rory McIlroy (Britain) 75 67 75 Tony Finau (U.S.) 70 74 73 Thomas Pieters (Belgium) 73 70 74 3 John Huh (U.S.) 73 70 76 Kim Si-Woo (Korea) 70 74 75 Angel Cabrera (Argentina) 71 73 75 Spencer Levin (U.S.) 73 71 75 5 Ryan Moore (U.S.) 71 69 81 Davis Love III (U.S.) 72 71 78 Camilo Villegas (Colombia) 73 71 77