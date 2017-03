Feb 7 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour San Diego Open at the par-72 course on Saturday in San Diego, California 207 J.B. Holmes (U.S.) 69 70 68 Harris English (U.S.) 68 66 73 208 Jimmy Walker (U.S.) 72 66 70 Spencer Levin (U.S.) 68 70 70 Chad Campbell (U.S.) 67 71 70 Nick Watney (U.S.) 71 65 72 Lucas Glover (U.S.) 70 68 70 209 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 69 73 Alex Prugh (U.S.) 70 70 69 Andres Gonzales (U.S.) 69 69 71 Bill Haas (U.S.) 72 67 70 Jason Day (Australia) 73 65 71 210 Scott Stallings (U.S.) 70 72 68 Ian Poulter (Britain) 67 71 72 John Peterson (U.S.) 68 72 70 Marc Leishman (Australia) 72 66 72 211 Carlos Ortiz (Mexico) 73 70 68 Brian Harman (U.S.) 71 69 71 Bae Sang-Moon (South Korea) 73 69 69 Tony Finau (U.S.) 73 68 70 212 Fredrik Jacobson (Sweden) 67 73 72 Colt Knost (U.S.) 69 72 71 Jamie Donaldson (Britain) 72 71 69 Martin Laird (Britain) 68 68 76 J.J. Henry (U.S.) 68 71 73 Charles Howell III (U.S.) 72 70 70 Michael Thompson (U.S.) 65 73 74 Brandt Snedeker (U.S.) 70 71 71 Adam Hadwin (Canada) 72 69 71 Greg Owen (Britain) 70 70 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 67 72 73 213 Zachary Blair (U.S.) 72 70 71 Shane Lowry (Ireland) 74 67 72 Cameron Percy (Australia) 71 69 73 Andrew Svoboda (U.S.) 75 67 71 Chris Kirk (U.S.) 67 74 72 Nicholas Thompson (U.S.) 64 73 76 James Hahn (U.S.) 72 70 71 Rickie Fowler (U.S.) 69 72 72 Carl Pettersson (Sweden) 72 69 72 Scott Pinckney (U.S.) 70 72 71 214 Danny Lee (New Zealand) 71 70 73 Luke Guthrie (U.S.) 70 73 71 Brooks Koepka (U.S.) 66 74 74 Scott Piercy (U.S.) 69 74 71 215 Keegan Bradley (U.S.) 71 70 74 Daniel Berger (U.S.) 70 68 77 Kim Meen-Whee (South Korea) 70 72 73 Daniel Miernicki (U.S.) 76 65 74 Jim Herman (U.S.) 69 72 74 Camilo Villegas (Colombia) 70 70 75 Brendan Steele (U.S.) 69 72 74 Gary Woodland (U.S.) 68 72 75 David Toms (U.S.) 70 69 76 216 Martin Flores (U.S.) 71 72 73 John Huh (U.S.) 74 66 76 Jonas Blixt (Sweden) 68 75 73 Steve Wheatcroft (U.S.) 73 67 76 Chad Collins (U.S.) 75 66 75 John Senden (Australia) 72 71 73 Angel Cabrera (Argentina) 71 70 75 217 Mark Hubbard (U.S.) 70 73 74 Andres Romero (Argentina) 73 69 75 Cameron Tringale (U.S.) 66 76 75 Roger Sloan (Canada) 73 68 76 Sean O'Hair (U.S.) 72 71 74 Pat Perez (U.S.) 75 65 77 K.J. Choi (South Korea) 71 70 76 218 Retief Goosen (South Africa) 74 69 75 Brian Stuard (U.S.) 70 72 76 219 Kyle Stanley (U.S.) 76 67 76 220 Robert Garrigus (U.S.) 73 70 77 Matt Every (U.S.) 72 71 77 222 Zack Sucher (U.S.) 78 65 79