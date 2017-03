Oct 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Frys.com Open at the par-72 course on Saturday in Napa, California 200 Bae Sang-Moon (South Korea) 66 69 65 204 Zachary Blair (U.S.) 69 66 69 205 Scott Langley (U.S.) 70 66 69 Matt Kuchar (U.S.) 71 68 66 Brooks Koepka (U.S.) 68 70 67 Martin Laird (Britain) 67 67 71 206 Retief Goosen (South Africa) 69 71 66 Hunter Mahan (U.S.) 70 68 68 Hideki Matsuyama (Japan) 70 67 69 David Lingmerth (Sweden) 68 68 70 207 Byron Smith (U.S.) 73 66 68 Robert Allenby (Australia) 70 71 66 Jon Curran (U.S.) 68 72 67 208 Steven Bowditch (Australia) 73 68 67 Jeff Overton (U.S.) 70 71 67 Bryce Molder (U.S.) 70 69 69 209 Ryo Ishikawa (Japan) 71 71 67 Cameron Percy (Australia) 69 70 70 Derek Fathauer (U.S.) 70 71 68 Erik Compton (U.S.) 74 66 69 Spencer Levin (U.S.) 73 69 67 210 Hudson Swafford (U.S.) 70 69 71 Tony Finau (U.S.) 69 73 68 Colt Knost (U.S.) 68 71 71 Andres Gonzales (U.S.) 66 74 70 Charlie Beljan (U.S.) 68 72 70 Scott Stallings (U.S.) 71 69 70 Tom Gillis (U.S.) 70 68 72 211 Brice Garnett (U.S.) 71 70 70 Scott Brown (U.S.) 71 68 72 Brendan Steele (U.S.) 72 70 69 Cameron Tringale (U.S.) 69 69 73 Mark Hubbard (U.S.) 71 65 75 Scott Pinckney (U.S.) 71 70 70 Adam Hadwin (Canada) 70 69 72 Chad Campbell (U.S.) 69 72 70 Lee Westwood (Britain) 73 69 69 212 Max Homa (U.S.) 72 68 72 Danny Lee (New Zealand) 73 67 72 Graham DeLaet (Canada) 71 70 71 213 Tim Clark (South Africa) 69 74 70 Stuart Appleby (Australia) 69 70 74 Harrison Frazar (U.S.) 71 71 71 Carl Pettersson (Sweden) 71 69 73 Jarrod Lyle (Australia) 72 70 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 72 71 70 Jerry Kelly (U.S.) 69 72 72 Jason Kokrak (U.S.) 70 73 70 Kevin Kisner (U.S.) 71 72 70 Aaron Baddeley (Australia) 68 73 72 Cameron Wilson (U.S.) 71 68 74 Marc Leishman (Australia) 69 73 71 Derek Ernst (U.S.) 72 71 70 214 Blayne Barber (U.S.) 73 67 74 Chez Reavie (U.S.) 73 70 71 Trevor Immelman (South Africa) 76 67 71 Jimmy Walker (U.S.) 75 66 73 215 William McGirt (U.S.) 72 68 75 Carlos Ortiz (Mexico) 71 71 73 Shawn Stefani (U.S.) 73 69 73 Kyle Reifers (U.S.) 68 74 73 Daniel Summerhays (U.S.) 71 72 72 Brandt Snedeker (U.S.) 71 71 73 Charles Howell III (U.S.) 73 67 75 216 Chesson Hadley (U.S.) 73 69 74 Robert Streb (U.S.) 74 68 74 Russell Knox (Britain) 72 71 73 Steve Wheatcroft (U.S.) 75 68 73 John Peterson (U.S.) 70 72 74 Luke Guthrie (U.S.) 68 72 76 217 Bo Van Pelt (U.S.) 73 70 74 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 68 72 77 Tim Wilkinson (New Zealand) 76 67 74 218 Sam Saunders (U.S.) 73 69 76 221 David Hearn (Canada) 72 71 78 WDW Sean O'Hair(U.S) 74 69