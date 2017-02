Oct 16 Scores from the U.S. PGA Tour McGladrey Classic at the par-70 course in Sea Island, Georgia on Sunday. Ben Crane wins playoff at the second extra hole 265 Ben Crane (U.S.) 65 70 67 63 265 Webb Simpson (U.S.) 63 67 69 66 266 Michael Thompson (U.S.) 65 65 67 69 267 Louis Oosthuizen (South Africa) 65 67 69 66 268 Trevor Immelman (South Africa) 66 71 62 69 270 Angel Cabrera (Argentina) 65 70 68 67

Scott McCarron (U.S.) 64 70 68 68

Kevin Streelman (U.S.) 66 70 66 68

Nick O'Hern (Australia) 65 67 69 69

Jeff Overton (U.S.) 66 69 66 69 271 Jim Furyk (U.S.) 67 68 69 67

D.J. Trahan (U.S.) 65 71 68 67

Bryce Molder (U.S.) 67 68 68 68

Kris Blanks (U.S.) 67 68 66 70 272 Heath Slocum (U.S.) 70 66 70 66

Bud Cauley (U.S.) 68 68 70 66

Lucas Glover (U.S.) 68 68 68 68

David Mathis (U.S.) 69 69 66 68

Sean O'Hair (U.S.) 71 66 66 69 273 Jerry Kelly (U.S.) 68 67 71 67

Carl Pettersson (Sweden) 69 70 68 66

Billy Mayfair (U.S.) 67 72 67 67

Matt Kuchar (U.S.) 70 68 67 68

Michael Bradley (U.S.) 68 69 67 69

Billy Horschel (U.S.) 64 64 70 75 274 Alexandre Rocha (Brazil) 67 72 70 65

Colt Knost (U.S.) 66 71 70 67

Michael Letzig (U.S.) 67 72 67 68

Matt McQuillan (Canada) 69 68 68 69

Cameron Tringale (U.S.) 65 73 67 69

Kevin Kisner (U.S.) 70 67 67 70 275 Spencer Levin (U.S.) 67 71 70 67

Blake Adams (U.S.) 69 69 69 68

Roland Thatcher (U.S.) 69 69 69 68

Richard Johnson (Sweden) 65 70 71 69

Henrik Stenson (Sweden) 66 70 70 69

Stephen Ames (Canada) 66 70 70 69

Robert Allenby (Australia) 70 68 68 69

Paul Stankowski (U.S.) 66 72 68 69

Brandt Snedeker (U.S.) 71 68 67 69

Jonathan Byrd (U.S.) 69 70 66 70

Charles Howell III (U.S.) 69 70 66 70

Josh Teater (U.S.) 69 69 66 71 276 Jason Bohn (U.S.) 69 69 68 70

Boo Weekley (U.S.) 67 68 69 72

David Hearn (Canada) 65 71 68 72

Johnson Wagner (U.S.) 67 67 69 73 277 Jeff Quinney (U.S.) 68 70 71 68

William McGirt (U.S.) 69 69 71 68

Shane Bertsch (U.S.) 67 72 69 69

Shaun Micheel (U.S.) 68 71 69 69

Kim Bi-O (South Korea) 67 71 68 71

Ben Curtis (U.S.) 66 70 66 75 278 Tag Ridings (U.S.) 69 70 72 67

Vaughn Taylor (U.S.) 72 67 71 68

D.A. Points (U.S.) 70 67 72 69

Chris Couch (U.S.) 69 69 71 69

Zack Miller (U.S.) 63 74 70 71

Kyle Stanley (U.S.) 69 69 69 71 279 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 70 72 68

Andres Gonzales (U.S.) 66 72 71 70

Tim Herron (U.S.) 71 67 69 72

Jim Herman (U.S.) 67 69 68 75 280 Richard Scott (Canada) 68 71 72 69

Fabian Gomez (Argentina) 68 70 71 71

Chris Riley (U.S.) 68 69 70 73 282 Troy Merritt (U.S.) 68 69 72 73 283 Ben Martin (U.S.) 67 70 68 78 284 Robert Garrigus (U.S.) 67 72 71 74 287 Adam Hadwin (Canada) 68 71 72 76