Feb 3 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Phoenix Open at the par-71 course on Sunday in Scottsdale, Arizona 256 Phil Mickelson (U.S.) 60 65 64 67 260 Brandt Snedeker (U.S.) 64 66 65 65 261 Scott Piercy (U.S.) 70 66 64 61 262 Ryan Moore (U.S.) 66 66 65 65 265 Ryan Palmer (U.S.) 64 73 66 62 266 Bill Haas (U.S.) 65 64 70 67 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 66 67 67 66 Brendan Steele (U.S.) 69 65 65 67 267 Matt Every (U.S.) 65 67 69 66 Padraig Harrington (Ireland) 64 70 63 70 268 Kevin Stadler (U.S.) 68 68 69 63 Ben Crane (U.S.) 67 71 64 66 Robert Garrigus (U.S.) 66 66 69 67 Billy Horschel (U.S.) 69 68 64 67 269 Bubba Watson (U.S.) 67 67 71 64 270 David Hearn (Canada) 67 65 73 65 Bo Van Pelt (U.S.) 68 67 71 64 Jeff Klauk (U.S.) 67 68 67 68 James Hahn (U.S.) 71 67 70 62 Gary Woodland (U.S.) 67 66 67 70 Roberto Castro (U.S.) 65 68 67 70 Hunter Mahan (U.S.) 67 67 67 69 Troy Matteson (U.S.) 67 65 66 72 271 Chris Kirk (U.S.) 67 69 69 66 Kevin Chappell (U.S.) 66 68 71 66 Brian Gay (U.S.) 65 66 72 68 Keegan Bradley (U.S.) 67 63 73 68 Bud Cauley (U.S.) 71 67 68 65 John Rollins (U.S.) 66 66 69 70 Bryce Molder (U.S.) 67 67 67 70 Ted Potter Jr. (U.S.) 64 69 68 70 272 Brian Harman (U.S.) 70 65 68 69 John Mallinger (U.S.) 65 69 69 69 Justin Leonard (U.S.) 65 71 66 70 William McGirt (U.S.) 67 66 69 70 273 Kevin Na (U.S.) 69 64 72 68 K.J. Choi (South Korea) 71 67 67 68 Charles Howell III (U.S.) 67 68 69 69 Casey Wittenberg (U.S.) 67 67 70 69 George McNeill (U.S.) 70 68 68 67 Angel Cabrera (Argentina) 66 65 70 72 Greg Chalmers (Australia) 68 68 66 71 274 Cameron Tringale (U.S.) 69 67 69 69 Nick Watney (U.S.) 65 71 68 70 Ken Duke (U.S.) 66 69 71 68 Carl Pettersson (Sweden) 72 65 69 68 Colt Knost (U.S.) 71 65 71 67 Hank Kuehne (U.S.) 65 71 72 66 275 Jeff Maggert (U.S.) 64 70 71 70 Tim Clark (South Africa) 69 68 68 70 Rory Sabbatini (South Africa) 68 66 70 71 Charlie Wi (South Korea) 68 63 71 73 Bae Sang-Moon (South Korea) 72 64 72 67 276 Lucas Glover (U.S.) 68 70 67 71 David Toms (U.S.) 69 67 71 69 Jimmy Walker (U.S.) 68 69 72 67 277 Harris English (U.S.) 67 67 73 70 James Driscoll (U.S.) 72 66 69 70 Martin Flores (U.S.) 65 71 72 69 John Merrick (U.S.) 69 69 70 69 Jason Day (Australia) 70 68 72 67 278 Chris Stroud (U.S.) 71 66 69 72 279 Boo Weekley (U.S.) 69 66 72 72 Richard Lee (U.S.) 68 68 72 71 280 Aaron Baddeley (Australia) 69 67 73 71 Dicky Pride (U.S.) 67 71 73 69 281 David Mathis (U.S.) 72 65 70 74 Russell Henley (U.S.) 69 67 74 71 J.J. Henry (U.S.) 70 68 73 70 282 Scott Verplank (U.S.) 66 72 71 73 Jeff Overton (U.S.) 66 69 75 72 283 Chad Campbell (U.S.) 73 65 71 74 Yang Yong-Eun (South Korea) 65 73 74 71 284 Kyle Stanley (U.S.) 67 71 74 72