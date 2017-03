March 17 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tampa Bay Championship at the par-71 course on Sunday in Palm Harbor, Florida 274 Kevin Streelman (U.S.) 73 69 65 67 276 Boo Weekley (U.S.) 72 70 71 63 277 Cameron Tringale (U.S.) 71 70 70 66 278 Luke Donald (Britain) 70 72 67 69 Greg Chalmers (Australia) 71 68 69 70 Justin Leonard (U.S.) 71 69 67 71 279 Pat Perez (U.S.) 71 71 70 67 Sergio Garcia (Spain) 71 67 72 69 Harris English (U.S.) 68 69 73 69 Shawn Stefani (U.S.) 65 70 74 70 Jordan Spieth (U.S.) 72 68 69 70 Ben Kohles (U.S.) 72 67 69 71 Jim Furyk (U.S.) 72 69 67 71 280 Stewart Cink (U.S.) 76 68 68 68 Matt Kuchar (U.S.) 72 68 71 69 Brian Harman (U.S.) 67 70 72 71 281 Graham DeLaet (Canada) 73 71 70 67 Webb Simpson (U.S.) 73 69 71 68 Tag Ridings (U.S.) 68 70 70 73 George Coetzee (South Africa) 71 68 68 74 282 Jerry Kelly (U.S.) 70 70 73 69 K.J. Choi (South Korea) 69 67 76 70 James Driscoll (U.S.) 74 66 72 70 Dicky Pride (U.S.) 69 73 70 70 Jason Dufner (U.S.) 71 66 74 71 Roberto Castro (U.S.) 69 73 68 72 283 Scott Brown (U.S.) 70 70 72 71 Rory Sabbatini (South Africa) 73 71 68 71 Justin Hicks (U.S.) 70 71 69 73 284 George McNeill (U.S.) 72 72 70 70 Ryan Palmer (U.S.) 71 70 72 71 Adam Scott (Australia) 70 66 76 72 Erik Compton (U.S.) 75 65 72 72 Scott Langley (U.S.) 72 70 70 72 Stephen Ames (Canada) 72 71 69 72 Jimmy Walker (U.S.) 73 68 70 73 Bryce Molder (U.S.) 72 69 68 75 285 Jonas Blixt (Sweden) 75 69 72 69 Marc Leishman (Australia) 70 70 75 70 Vijay Singh (Fiji) 69 73 72 71 Charlie Wi (South Korea) 71 72 71 71 Lucas Glover (U.S.) 69 74 70 72 286 Jason Day (Australia) 70 72 75 69 Brian Stuard (U.S.) 75 68 74 69 Brendan Steele (U.S.) 68 75 74 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 73 72 70 Tim Herron (U.S.) 71 71 72 72 Bae Sang-Moon (South Korea) 73 70 71 72 Jeff Overton (U.S.) 72 72 70 72 Nick Watney (U.S.) 70 72 70 74 287 J.J. Henry (U.S.) 70 74 72 71 Martin Flores (U.S.) 73 69 73 72 David Lingmerth (Sweden) 74 70 70 73 Peter Tomasulo (U.S.) 69 68 75 75 Robert Streb (U.S.) 73 70 69 75 288 Billy Horschel (U.S.) 70 73 74 71 Aaron Baddeley (Australia) 72 71 72 73 John Mallinger (U.S.) 74 70 71 73 Robert Garrigus (U.S.) 72 71 72 73 Brian Davis (Britain) 71 69 73 75 289 Geoff Ogilvy (Australia) 69 72 76 72 Stuart Appleby (Australia) 74 68 74 73 290 Angel Cabrera (Argentina) 74 69 75 72 Trevor Immelman (South Africa) 70 73 75 72 Daniel Summerhays (U.S.) 71 73 74 72 Chris Stroud (U.S.) 75 67 74 74 Troy Kelly (U.S.) 72 70 73 75 Chez Reavie (U.S.) 69 75 70 76 291 Sean O'Hair (U.S.) 73 68 75 75 292 Richard Lee (U.S.) 72 72 74 74 Colt Knost (U.S.) 71 72 74 75 Martin Laird (Britain) 73 71 73 75 John Rollins (U.S.) 76 68 71 77 293 Jesper Parnevik (Sweden) 72 72 72 77 295 Troy Matteson (U.S.) 71 72 77 75 Charley Hoffman (U.S.) 71 70 77 77 297 Josh Teater (U.S.) 74 69 77 77