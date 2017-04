Jan 9 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tournament of Champions at the par-73 course on Friday in Kapalua, Hawaii -16 Jordan Spieth (U.S.) 66 64 -12 Patrick Reed (U.S.) 65 69 Kevin Kisner (U.S.) 69 65 Fabian Gomez (Argentina) 68 66 -11 Danny Lee (New Zealand) 67 68 -10 Rickie Fowler (U.S.) 69 67 Steven Bowditch (Australia) 69 67 -9 Brooks Koepka (U.S.) 69 68 Bubba Watson (U.S.) 69 68 Peter Malnati (U.S.) 71 66 -8 Padraig Harrington (Ireland) 70 68 Matt Every (U.S.) 70 68 -7 Smylie Kaufman (U.S.) 70 69 Brandt Snedeker (U.S.) 67 72 -6 Bill Haas (U.S.) 71 69 Scott Piercy (U.S.) 71 69 Dustin Johnson (U.S.) 73 67 -5 Jimmy Walker (U.S.) 70 71 Chris Kirk (U.S.) 70 71 -4 David Lingmerth (Sweden) 71 71 -3 Russell Knox (Britain) 71 72 Justin Thomas (U.S.) 70 73 Troy Merritt (U.S.) 75 68 J.B. Holmes (U.S.) 67 76 Jason Day (Australia) 70 73 -2 Zach Johnson (U.S.) 75 69 Alex Cejka (Germany) 72 72 Emiliano Grillo (Argentina) 71 73 -1 Graeme McDowell (Britain) 75 70 1 Davis Love III (U.S.) 75 72 5 J.J. Henry (U.S.) 77 74 6 James Hahn (U.S.) 76 76 DNS Jim Furyk (U.S.)