Jan 29 Winners of the Farmers Insurance Open since 1980, following the playoff victory by American Brandt Snedeker on the par-72 South Course at Torrey Pines on Sunday (U.S. unless stated):

2012 Brandt Snedeker

2011 Bubba Watson

2010 Ben Crane

2009 Nick Watney

2008 Tiger Woods

2007 Woods

2006 Woods

2005 Woods

2004 John Daly

2003 Woods

2002 Jose Maria Olazabal (Spain)

2001 Phil Mickelson

2000 Mickelson

1999 Woods

1998 Scott Simpson

1997 Mark O'Meara

1996 Davis Love III

1995 Peter Jacobsen

1994 Craig Stadler

1993 Mickelson

1992 Steve Pate

1991 Jay Don Blake

1990 Dan Forsman

1989 Greg Twiggs

1988 Pate

1987 George Burns

1986 Bob Tway

1985 Woody Blackburn

1984 Gary Koch

1983 Gary Hallberg

1982 Johnny Miller

1981 Bruce Lietzke

1980 Tom Watson