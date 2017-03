Aug 24 (Infostrada Sports) - The World Rankings 1. (1) Jordan Spieth (U.S.) 12.35 2. (2) Rory McIlroy (Britain) 12.30 3. (3) Jason Day (Australia) 9.30 4. (4) Bubba Watson (U.S.) 8.31 5. (5) Justin Rose (Britain) 7.21 6. (6) Jim Furyk (U.S.) 6.95 7. (7) Dustin Johnson (U.S.) 6.69 8. (8) Rickie Fowler (U.S.) 6.67 9. (9) Henrik Stenson (Sweden) 6.01 10. (10) Sergio Garcia (Spain) 5.48 11. (11) Zach Johnson (U.S.) 4.81 12. (12) Adam Scott (Australia) 4.77 13. (13) Louis Oosthuizen (South Africa) 4.74 14. (14) Jimmy Walker (U.S.) 4.54 15. (15) Matt Kuchar (U.S.) 4.36 16. (17) Brooks Koepka (U.S.) 4.31 17. (16) Hideki Matsuyama (Japan) 4.20 18. (18) Patrick Reed (U.S.) 4.02 19. (19) J.B. Holmes (U.S.) 3.99 20. (21) Martin Kaymer (Germany) 3.91 21. (20) Branden Grace (South Africa) 3.90 22. (22) Shane Lowry (Ireland) 3.81 23. (24) Phil Mickelson (U.S.) 3.73 24. (23) Billy Horschel (U.S.) 3.68 25. (25) Chris Kirk (U.S.) 3.64 26. (26) Danny Willett (Britain) 3.58 27. (27) Paul Casey (Britain) 3.49 28. (28) Brandt Snedeker (U.S.) 3.27 29. (30) Bill Haas (U.S.) 3.25 30. (29) Bernd Wiesberger (Austria) 3.24