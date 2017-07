Golf-World Rankings

July 17 (Gracenote) - The World Rankings 1. (1) Dustin Johnson (U.S.) 12.03 2. (2) Hideki Matsuyama (Japan) 7.71 3. (3) Jordan Spieth (U.S.) 7.46 4. (4) Rory McIlroy (Britain) 7.27 5. (5) Sergio Garcia (Spain) 7.05 6. (6) Jason Day (Australia) 6.67 7. (8) Jon Rahm (Spain) 6.52 8. (7) Henrik Stenson (Sweden) 6.37 9. (9) Alexander Noren (Sweden) 6.20 10. (10) Rickie Fowler (U.S.) 5.75 11. (11) Brooks Koepka (U.S.) 5.51 12. (12) Justin Rose (Britain) 5.10 13. (13) Justin Thomas (U.S.) 5.00 14. (14) Tommy Fleetwood (Britain) 4.75 15. (15) Adam Scott (Australia) 4.61 16. (16) Paul Casey (Britain) 4.26 17. (31) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 4.19 18. (18) Matt Kuchar (U.S.) 4.14 19. (17) Francesco Molinari (Italy) 3.96 20. (20) Daniel Berger (U.S.) 3.95 21. (19) Charl Schwartzel (South Africa) 3.84 22. (21) Patrick Reed (U.S.) 3.70 23. (22) Louis Oosthuizen (South Africa) 3.67 24. (23) Tyrrell Hatton (Britain) 3.64 25. (24) Kevin Kisner (U.S.) 3.58 26. (25) Phil Mickelson (U.S.) 3.56 27. (26) Brian Harman (U.S.) 3.49 28. (27) Kevin Chappell (U.S.) 3.44 29. (28) Bernd Wiesberger (Austria) 3.36 30. (29) Thomas Pieters (Belgium) 3.29