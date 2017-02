JAN 14 - Jan 13 Scores after the second round of the PGA Tour Sony Open on Friday in Honolulu, Hawaii. The cut was set at 139. 130 Matt Every (U.S.) 66 64 132 David Hearn (Canada) 66 66

Carl Pettersson (Sweden) 65 67 133 Pat Perez (U.S.) 66 67

Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 62

Doug LaBelle II (U.S.) 66 67 134 Kyle Stanley (U.S.) 66 68

Bud Cauley (U.S.) 66 68

Charles Howell III (U.S.) 67 67

Sean O'Hair (U.S.) 67 67

William McGirt (U.S.) 67 67

Jeff Maggert (U.S.) 69 65

Spencer Levin (U.S.) 67 67

Johnson Wagner (U.S.) 68 66

Keegan Bradley (U.S.) 67 67

Kris Blanks (U.S.) 68 66 135 John Senden (Australia) 68 67

Duffy Waldorf (U.S.) 69 66

Billy Mayfair (U.S.) 68 67

Harrison Frazar (U.S.) 67 68

Steve Stricker (U.S.) 66 69

Gavin Coles (Australia) 69 66

Michael Thompson (U.S.) 70 65

Will Claxton (U.S.) 66 69

Tadd Fujikawa (U.S.) 69 66

Chris DiMarco (U.S.) 70 65

Stephen Ames (Canada) 67 68

Ken Duke (U.S.) 66 69

Graham DeLaet (Canada) 63 72 136 Bae Sang-moon (South Korea) 68 68

Jerry Kelly (U.S.) 70 66

Ted Potter Jr. (U.S.) 68 68

Roberto Castro (U.S.) 67 69

Chris Stroud (U.S.) 68 68

Stewart Cink (U.S.) 70 66

Josh Teater (U.S.) 69 67

Brendon Todd (U.S.) 68 68

Bobby Gates (U.S.) 68 68 137 Scott Piercy (U.S.) 69 68

Zach Johnson (U.S.) 72 65

Steve Wheatcroft (U.S.) 69 68

Koumei Oda (Japan) 72 65

Tommy Biershenk (U.S.) 71 66

Corey Pavin (U.S.) 70 67

D.A. Points (U.S.) 68 69

J.J. Killeen (U.S.) 68 69

John Huh (South Korea) 72 65

Harris English (U.S.) 67 70

Colt Knost (U.S.) 66 71 138 Noh Seung-yul (South Korea) 66 72

Daniel Summerhays (U.S.) 69 69

Brian Harman (U.S.) 72 66

Nathan Green (Australia) 69 69

Greg Owen (Britain) 69 69

Vijay Singh (Fiji) 71 67

Rory Sabbatini (South Africa) 67 71

Webb Simpson (U.S.) 66 72

K.J. Choi (South Korea) 65 73

Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 71

Brian Gay (U.S.) 69 69

John Rollins (U.S.) 70 68 139 George McNeill (U.S.) 69 70

Ryuji Imada (Japan) 71 68

Tommy Gainey (U.S.) 73 66

Chris Kirk (U.S.) 69 70

Joe Ogilvie (U.S.) 71 68

Kevin Chappell (U.S.) 72 67

Erik Compton (U.S.) 71 68

Jarrod Lyle (Australia) 69 70

Alex Aragon (U.S.) 69 70

Alexandre Rocha (Brazil) 70 69

Chad Campbell (U.S.) 70 69

Jeff Overton (U.S.) 69 70

Justin Leonard (U.S.) 71 68

Tim Herron (U.S.) 68 71

Tom Pernice Jr. (U.S.) 69 70

Jason Kokrak (U.S.) 69 70

Tadahiro Takayama (Japan) 70 69

Billy Hurley III (U.S.) 68 71

Jonas Blixt (Sweden) 72 67