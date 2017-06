Golf-U.S. PGA Tour Travelers Championship scores

June 22 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Travelers Championship at the par-70 course on Thursday in Cromwell, Connecticut -7 Jordan Spieth (U.S.) 63 -6 Johnson Wagner (U.S.) 64 Brett Stegmaier (U.S.) 64 -5 Graham DeLaet (Canada) 65 Troy Merritt (U.S.) 65 -4 Matt Every (U.S.) 66 Scott Piercy (U.S.) 66 Mark Hubbard (U.S.) 66 Kevin Na (U.S.)