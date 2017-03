Aug 7 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Bridgestone Invitational at the par-70 course on Friday in Akron, Ohio -8 Jim Furyk (U.S.) 66 66 -4 Dustin Johnson (U.S.) 69 67 Shane Lowry (Ireland) 70 66 Bubba Watson (U.S.) 70 66 -3 Graeme McDowell (Britain) 66 71 Henrik Stenson (Sweden) 68 69 Danny Lee (New Zealand) 65 72 -2 Justin Rose (Britain) 67 71 Lee Westwood (Britain) 68 70 Patrick Reed (U.S.) 71 67 Jason Day (Australia) 69 69 Sergio Garcia (Spain) 71 67 Brooks Koepka (U.S.) 69 69 Jordan Spieth (U.S.) 70 68 Webb Simpson (U.S.) 68 70 Robert Streb (U.S.) 68 70 -1 Keegan Bradley (U.S.) 69 70 Rickie Fowler (U.S.) 67 72 Kevin Na (U.S.) 69 70 0 Brandt Snedeker (U.S.) 70 70 James Hahn (U.S.) 70 70 Ian Poulter (Britain) 68 72 Matt Kuchar (U.S.) 72 68 Zach Johnson (U.S.) 70 70 Russell Henley (U.S.) 70 70 1 Charley Hoffman (U.S.) 75 66 Martin Kaymer (Germany) 70 71 David Lingmerth (Sweden) 70 71 Marc Warren (Britain) 71 70 Jamie Donaldson (Britain) 70 71 Paul Casey (Britain) 68 73 Danny Willett (Britain) 70 71 Adam Scott (Australia) 72 69 2 Marc Leishman (Australia) 72 70 Kevin Kisner (U.S.) 73 69 Steven Bowditch (Australia) 73 69 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 70 Soren Kjeldsen (Denmark) 69 73 Charl Schwartzel (South Africa) 70 72 Victor Dubuisson (France) 68 74 J.B. Holmes (U.S.) 74 68 Joost Luiten (Netherlands) 70 72 Pablo Larrazabal (Spain) 72 70 Branden Grace (South Africa) 73 69 Ryan Moore (U.S.) 71 71 3 Bill Haas (U.S.) 74 69 Marcel Siem (Germany) 70 73 Francesco Molinari (Italy) 69 74 4 Gary Woodland (U.S.) 75 69 Stephen Gallacher (Britain) 77 67 Padraig Harrington (Ireland) 72 72 Camilo Villegas (Colombia) 75 69 Billy Horschel (U.S.) 71 73 Hideki Matsuyama (Japan) 69 75 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 71 5 An Byeong-Hun (Korea) 77 68 Koumei Oda (Japan) 68 77 Thomas Bjorn (Denmark) 70 75 Gary Stal (France) 72 73 Liang Wenchong (China) 72 73 Bernd Wiesberger (Austria) 71 74 6 David Lipsky (U.S.) 72 74 Bae Sang-Moon (Korea) 71 75 Phil Mickelson (U.S.) 76 70 Jimmy Walker (U.S.) 73 73 Oliver Wilson (Britain) 74 72 Ben Martin (U.S.) 75 71 Brendon Todd (U.S.) 74 72 7 Mikko Ilonen (Finland) 74 73 Fabian Gomez (Argentina) 75 72 8 Andrew Dodt (Australia) 77 71 9 Matt Every (U.S.) 72 77 Anirban Lahiri (India) 77 72 Ryan Palmer (U.S.) 74 75 11 Nick Cullen (Australia) 77 74 13 Hunter Mahan (U.S.) 74 79 17 Troy Merritt (U.S.) 82 75