March 4 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Cadillac Championship at the par-72 course on Friday in Doral, Florida -10 Adam Scott (Australia) 68 66 -8 Rory McIlroy (Britain) 71 65 Dustin Johnson (U.S.) 72 64 -7 Danny Willett (Britain) 68 69 -6 Charley Hoffman (U.S.) 68 70 Bubba Watson (U.S.) 69 69 -5 Paul Casey (Britain) 71 68 Phil Mickelson (U.S.) 67 72 -4 Charl Schwartzel (South Africa) 73 67 Anirban Lahiri (India) 70 70 Jason Dufner (U.S.) 68 72 -3 Justin Thomas (U.S.) 75 66 Andy Sullivan (Britain) 71 70 Bernd Wiesberger (Austria) 72 69 Jordan Spieth (U.S.) 69 72 Smylie Kaufman (U.S.) 71 70 Rickie Fowler (U.S.) 70 71 Jimmy Walker (U.S.) 69 72 Harris English (U.S.) 71 70 Chris Wood (Britain) 72 69 -2 Henrik Stenson (Sweden) 71 71 Brooks Koepka (U.S.) 71 71 Russell Knox (Britain) 71 71 Jamie Donaldson (Britain) 70 72 Danny Lee (New Zealand) 71 71 -1 Billy Horschel (U.S.) 72 71 Scott Piercy (U.S.) 66 77 Marcus Fraser (Australia) 66 77 0 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 73 71 Soren Kjeldsen (Denmark) 72 72 Zach Johnson (U.S.) 71 73 Louis Oosthuizen (South Africa) 74 70 Kevin Na (U.S.) 72 72 Shane Lowry (Ireland) 71 73 Kevin Kisner (U.S.) 75 69 Sergio Garcia (Spain) 73 71 1 Kim Kyung-Tae (Korea) 71 74 Graeme McDowell (Britain) 74 71 Robert Streb (U.S.) 72 73 Victor Dubuisson (France) 73 72 2 Jason Day (Australia) 72 74 Daniel Berger (U.S.) 75 71 Ross Fisher (Britain) 76 70 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 75 71 David Lingmerth (Sweden) 74 72 Branden Grace (South Africa) 73 73 Marc Leishman (Australia) 73 73 3 An Byeong-Hun (Korea) 74 73 Martin Kaymer (Germany) 76 71 Matthew Fitzpatrick (Britain) 76 71 Fabian Gomez (Argentina) 75 72 4 George Coetzee (South Africa) 72 76 Bill Haas (U.S.) 74 74 Justin Rose (Britain) 75 73 Emiliano Grillo (Argentina) 76 72 Matt Kuchar (U.S.) 70 78 5 Jordan Zunic (Australia) 75 74 Yusaku Miyazato (Japan) 76 73 J.B. Holmes (U.S.) 77 72 7 Hideki Matsuyama (Japan) 70 81 Scott Hend (Australia) 75 76 Patrick Reed (U.S.) 77 74 8 Nathan Holman (Australia) 82 70 12 Kristoffer Broberg (Sweden) 83 73 17 Steven Bowditch (Australia) 81 80 4 WDW Brandt Snedeker (U.S.) 76 DNS Bae Sang-Moon (Korea) Jim Furyk (U.S.) Thongchai Jaidee (Thailand)