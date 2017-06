March 23 (Gracenote) - Scores from the WGC-Match Play Championship Group Stage on Wednesday in Austin, Texas Dustin Johnson (U.S.) beat Webb Simpson (U.S.) 5 and 3 Martin Kaymer (Germany) beat Jimmy Walker (U.S.) 3 and 2 Soren Kjeldsen (Denmark) beat Rory McIlroy (Britain) 2 and 1 Gary Woodland (U.S.) beat Emiliano Grillo (Argentina) 3 and 2 Pat Perez (U.S.) beat Jason Day (Australia) (Jason Day withdrawn) Marc Leishman (Australia) beat Lee Westwood (Britain) 3 and 2 Hideki Matsuyama (Japan) halved with Jim Furyk (U.S.) Louis Oosthuizen (South Africa) beat Ross Fisher (Britain) 4 and 3 Hideto Tanihara (Japan) beat Jordan Spieth (U.S.) 4 and 2 Ryan Moore (U.S.) halved with Yuta Ikeda (Japan) Justin Thomas (U.S.) beat Chris Wood (Britain) 2 and 1 Kevin Na (U.S.) beat Matthew Fitzpatrick (Britain) 5 and 4 Sergio Garcia (Spain) halved with Shane Lowry (Ireland) Jon Rahm (Spain) beat Kevin Chappell (U.S.) 3 and 2 Alexander Noren (Sweden) beat Thongchai Jaidee (Thailand) 3 and 2 Bernd Wiesberger (Austria) beat Francesco Molinari (Italy) 2 and 0 Patrick Reed (U.S.) halved with Jason Dufner (U.S.) Brooks Koepka (U.S.) beat Kevin Kisner (U.S.) 6 and 5 Tyrrell Hatton (Britain) beat Charles Howell III (U.S.) 2 and 1 Rafael Cabrera (Spain) beat Wang Jeunghun (South Korea) 4 and 3 Kim Kyung-Tae (South Korea) beat Danny Willett (Britain) 4 and 2 Russell Knox (Britain) beat Bill Haas (U.S.) 3 and 2 Paul Casey (Britain) beat Joost Luiten (Netherlands) 2 and 1 Charl Schwartzel (South Africa) beat An Byeong Hun (South Korea) 6 and 5 Bubba Watson (U.S.) beat Jhonattan Vegas (Venezuela) by 1 hole Thomas Pieters (Belgium) beat Scott Piercy (U.S.) 3 and 2 Phil Mickelson (U.S.) beat Kim Si Woo (South Korea) 5 and 3 Daniel Berger (U.S.) beat J.B. Holmes (U.S.) 7 and 5 Branden Grace (South Africa) beat Andy Sullivan (Britain) 4 and 2 William McGirt (U.S.) beat Brandt Snedeker (U.S.) 2 and 0 Matt Kuchar (U.S.) halved with Brendan Steele (U.S.) Tommy Fleetwood (Britain) beat Zach Johnson (U.S.) by 1 hole