Nov 5 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Champions Tournament at the par-72 course on Thursday in Shanghai -9 Branden Grace (South Africa) 63 -8 Thorbjorn Olesen (Denmark) 64 Kevin Kisner (U.S.) 64 Steven Bowditch (Australia) 64 -7 Danny Willett (Britain) 65 Patrick Reed (U.S.) 65 Dustin Johnson (U.S.) 65 -6 Li Haotong (China) 66 -5 Trevor Fisher (South Africa) 67 Paul Casey (Britain) 67 Tommy Fleetwood (Britain) 67 Russell Knox (Britain) 67 Harris English (U.S.) 67 Zhang Xinjun (China) 67 Thomas Pieters (Belgium) 67 -4 Charl Schwartzel (South Africa) 68 Daniel Summerhays (U.S.) 68 Louis Oosthuizen (South Africa) 68 Matthew Fitzpatrick (Britain) 68 Hunter Mahan (U.S.) 68 Scott Hend (Australia) 68 Sergio Garcia (Spain) 68 Richard Lee (Canada) 68 Chris Wood (Britain) 68 Jordan Spieth (U.S.) 68 Bubba Watson (U.S.) 68 Daniel Berger (U.S.) 68 Soren Kjeldsen (Denmark) 68 Rory McIlroy (Britain) 68 Rickie Fowler (U.S.) 68 -3 Gary Woodland (U.S.) 69 Ross Fisher (Britain) 69 Henrik Stenson (Sweden) 69 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 69 S.S.P. Chawrasia (India) 69 Martin Kaymer (Germany) 69 Emiliano Grillo (Argentina) 69 An Byeong-Hun (Korea) 69 Wu Ashun (China) 69 James Morrison (Britain) 69 Marc Leishman (Australia) 69 -2 David Lingmerth (Sweden) 70 Scott Piercy (U.S.) 70 Thomas Aiken (South Africa) 70 Tyrrell Hatton (Britain) 70 Anirban Lahiri (India) 70 Andrew Dodt (Australia) 70 Bernd Wiesberger (Austria) 70 Dou Zecheng (China) 70 Andy Sullivan (Britain) 70 Cao Yi (China) 70 Alexander Noren (Sweden) 70 Hiroshi Iwata (Japan) 70 -1 Cameron Smith (Australia) 71 Hideki Matsuyama (Japan) 71 Chris Kirk (U.S.) 71 Liang Wenchong (China) 71 Luke Donald (Britain) 71 Danny Lee (New Zealand) 71 0 Ian Poulter (Britain) 72 Kevin Na (U.S.) 72 Justin Thomas (U.S.) 72 Thongchai Jaidee (Thailand) 72 Lee Westwood (Britain) 72 Danny Chia (Malaysia) 72 1 Miguel Angel Jimenez (Spain) 73 David Howell (Britain) 73 Greg Chalmers (Australia) 73 Robert Streb (U.S.) 73 2 Satoshi Kodaira (Japan) 74 Shane Lowry (Ireland) 74 Kim Kyung-Tae (Korea) 74 Matt Jones (Australia) 74 Nick Cullen (Australia) 74 3 Marc Warren (Britain) 75 Adam Scott (Australia) 75 4 Steven Jeffress (Australia) 76 5 Danie Van Tonder (South Africa) 77