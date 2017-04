(This table accompanies a Special Report, "Why Obama and other gun control advocates own stock in firearms makers") WASHINGTON, Feb 5 More than 500 mutual funds have stock holdings worth more than $1.5 billion in three gun manufacturers: Vista Outdoors, Sturm Ruger and Smith & Wesson. Find out if you are invested in guns and ammo with this list. Fund Vista Sturm Smith & Total Outdoors Ruger ($) Wesson ($) investment ($) ($) First Eagle Global Fund 196,938,145 196,938,145 Vanguard Small Cap 55,205,263 55,205,263 Index Fund Vanguard Small Cap 22,394,941 24,014,513 46,409,453 Index Inv Fidelity Advisor 43,960,000 43,960,000 Small Cap A Vanguard Total Stock 20,144,663 21,534,927 41,679,590 Mkt Idx Inv Goldman Sachs Mid 41,206,913 41,206,913 Cap Value Fund First Eagle Fund of 34,817,948 34,817,948 America Wells Fargo Special Mid 32,470,045 32,470,045 Cap Value Fund Vanguard Small Cap 31,257,904 31,257,904 Value Index Fund Vanguard Extended 29,182,492 29,182,492 Market Index Fund SPDR S&P MIDCAP 400 28,621,844 28,621,844 ETF Touchstone Small Cap 28,388,033 28,388,033 Core Fund Vanguard Small Cap 13,662,493 14,661,869 28,324,362 Growth Index Inv Fidelity Advisor 27,491,512 27,491,512 Small Cap Opps Fund First Eagle U.S. Value 26,115,263 26,115,263 Fund Fidelity Advisor 24,823,227 24,823,227 Value Strategies Fund Vanguard Extended 11,908,826 12,547,942 24,456,769 Market Idx Inv Fidelity Low-Priced 24,316,474 24,316,474 Stock Keeley Small Cap Value 22,958,881 22,958,881 Fund Touchstone Small Cap 20,786,722 20,786,722 Core A Fidelity Small Cap 19,764,532 19,764,532 Stock Fund iShares S&P Mid-Cap 400 19,345,559 19,345,559 Growth FMI Common Stock 16,094,700 16,094,700 DFA US Micro Cap I 11,465,685 3,108,434 14,574,119 Fidelity Independence 13,353,000 13,353,000 Fund Touchstone Focused Fund 13,203,802 13,203,802 Guggenheim Spin-Off ETF 12,911,995 12,911,995 DFA US Small Cap I 8,580,383 3,779,901 12,360,283 Fidelity Dividend 11,585,953 11,585,953 Growth Fund Guggenheim S&P MidCap 11,539,485 11,539,485 400 Pure Gr ETF DFA US Targeted 10,962,768 10,962,768 Value Portfolio Fidelity Spartan 10,870,499 10,870,499 Extended Mkt Indx Fd Loomis Sayles Small 10,574,196 10,574,196 Cap Growth Fund Gotham Absolute 140,084 9,697,576 9,837,660 Return Institutiona l DFA U.S. Small Cap 9,777,245 9,777,245 Value Portfolio Templeton Global 9,549,211 9,549,211 Smaller Comp A Templeton Global 9,549,211 9,549,211 Smaller Comp Fund A Fidelity Spartan 4,333,885 4,389,977 8,723,863 Extended Mkt Index Inv Fidelity VIP Value 8,465,802 8,465,802 Strategies Portfolio Fidelity Small Cap 8,456,900 8,456,900 Growth Fund Deutsche Small Cap 8,136,820 8,136,820 Value A Aquila Three Peaks Opp 7,804,161 7,804,161 Growth Fund Fidelity Advisor 7,774,326 7,774,326 Series Small Cap Fidelity Stock 7,502,873 7,502,873 Selector Small Cap Fund VP Partners Small Cap 7,456,582 7,456,582 Growth Fund Columbia Small Cap 7,169,876 7,169,876 Growth I Z DFA U.S. Small Cap 6,945,296 6,945,296 Portfolio iShares Russell 1000 6,681,797 6,681,797 Value Columbia Mid Cap Index 6,605,017 6,605,017 Fund Vanguard Tax-Managed 6,540,528 6,540,528 Small Cap Adm Hartford Small Cap 6,241,771 6,241,771 Growth HLS Fund Principal MidCap S&P 6,210,213 6,210,213 400 Index SP iShares Russell 6,157,068 6,157,068 Mid-Cap Dreyfus Mid Cap Index 5,986,194 5,986,194 Fund First Trust Consumer 5,864,771 5,864,771 Discret AlphaDEX Columbia Small Cap 5,791,510 5,791,510 Value Fund I A Driehaus Micro Cap 5,730,670 5,730,670 Growth Hartford SmallCap 5,664,432 5,664,432 Growth Fund iShares Russell 5,589,477 5,589,477 Mid-Cap Value VALIC Company I 5,505,798 5,505,798 Mid Cap Index Fund DFA US Core Equity 2 I 2,449,315 2,949,101 5,398,416 JNL/Goldman Sachs Mid 5,381,571 5,381,571 Cap Value Gotham Enhanced 64,796 5,304,675 5,369,471 Return Institutiona l DFA U.S. Core Equity 5,349,167 5,349,167 II Fund Columbia Small Cap 5,164,610 5,164,610 Index Z USA Mutuals Barrier 1,818,105 3,297,000 5,115,105 Investor CREF Stock Account 5,066,484 5,066,484 Vanguard Instl Total 5,005,728 5,005,728 Stock Market Index RBC Small Cap Core I 4,871,471 4,871,471 Voya SmallCap 4,474,688 4,474,688 Opportunitie s A Vanguard Tax-Managed 4,430,481 4,430,481 Capital App Royce Low Priced Stock 4,391,604 4,391,604 Svc Goldman Sachs VIT 4,173,080 4,173,080 Mid Cap Value Fund Harbor Mid Cap Value 4,055,310 4,055,310 Instl Fidelity Spartan 3,891,776 3,891,776 Total Market Idx Fund JNL/Mellon Capital S&P 3,889,729 3,889,729 400 MidCap Index Eaton Vance Stock Fund 3,716,585 3,716,585 Schwab US Small-Cap 3,642,698 3,642,698 ETF Vanguard Instl Ttl 2,091,476 1,500,333 3,591,809 Stk Mkt Idx InstlPls DFA Tax-Managed 3,454,421 3,454,421 U.S. Marketwide Value Gotham Neutral 49,953 3,359,643 3,409,596 Institutiona l Schwab Small Cap Index 1,609,470 1,778,182 3,387,652 Putnam Multi-Cap 3,324,897 3,324,897 Value DFA US Core Equity I 3,274,067 3,274,067 Fund Fidelity Spartan 1,455,497 1,775,852 3,231,349 Total Market Idx Inv Eaton Vance Tax-Managed 3,221,189 3,221,189 Small-Cap Met Invt Ser GoldmanSachs 3,204,943 3,204,943 Md Cp Val Port DFA US Core Equity 1 I 1,741,804 1,460,197 3,202,002 JHFunds2 All Cap Core NAV 995,487 2,198,000 3,193,487 American Century 3,161,164 3,161,164 Small Company Inv AST Small Cap Growth 3,160,789 3,160,789 Opportunitie s Port AXA 2000 Managed 1,522,320 1,603,001 3,125,322 Volatility IA JHancock Small 3,042,481 3,042,481 Company Fund Royce Micro-Cap 3,021,481 3,021,481 Invmt Dreyfus Small Cap 2,979,785 2,979,785 Stock Index JNL/Mellon Capital 2,956,716 2,956,716 Small Cap Index A Northwestern Mutual Ser 2,925,286 2,925,286 Sm Cp Gr Stk Northern Funds Mid 2,898,402 2,898,402 Cap Index Fund EQ/Mid Cap Index 2,888,788 2,888,788 Eaton Vance Balanced 2,836,311 2,836,311 Fund Putnam Small Cap Value A 2,835,420 2,835,420 Russell US Small Cap 2,813,833 2,813,833 Equity Fund Goldman Sachs US 2,813,744 2,813,744 Tax-Managed Eq Fidelity Value Fund 2,710,926 2,710,926 Metropolitan Ser Loomis 2,678,523 2,678,523 Sayles SmCpGr Rydex S&P MidCap 400 2,652,796 2,652,796 Pure Growth Fund Voya Small Company Port 2,615,389 2,615,389 I Hartford SmallCap 1,000,315 1,479,847 2,480,163 Growth HLS IA DFA Tax-Managed 1,871,218 518,794 2,390,011 US Small Cap NVIT Mid Cap Index Fund 2,364,727 2,364,727 DFA U.S. Vector 2,345,187 2,345,187 Equity Fund RBC Enterprise A 2,343,859 2,343,859 Schwab US Mid-Cap ETF 2,324,579 2,324,579 GuideStone Funds Small 2,271,985 2,271,985 Cap Equity Instl TIAA-CREF Small-Cap 1,090,863 1,173,270 2,264,133 Blend Idx Inst Voya SmallCap 2,223,673 2,223,673 Opportunitie s Port I DFA T.A. US Core Equity 860,470 1,355,573 2,216,043 2 I Boston Partners 2,202,506 2,202,506 Long/Short Equity Instl Northern Small Cap 2,200,663 2,200,663 Value Fund Principal MidCap S&P 2,125,753 2,125,753 400 Index Fund Direxion All Cap Insider 2,119,032 2,119,032 Sentiment Shrs CREF Equity Index 2,100,071 2,100,071 Account LVIP SSgA Mid-Cap 2,090,724 2,090,724 Index Fund iShares Russell 1000 2,077,148 2,077,148 Nationwide Mid Cap 2,076,481 2,076,481 Market Index Fund Eaton Vance Small-Cap 2,062,593 2,062,593 Hartford SmallCap 936,533 1,119,617 2,056,150 Growth A Vanguard Consumer 2,054,671 2,054,671 Discretionar y Fund DFA T.A. U.S. Core 2,046,881 2,046,881 Equity 2 Portfolio Voya Small Company I 2,011,838 2,011,838 Vanguard Balanced 1,960,487 1,960,487 Index Fund Vanguard S&P Mid-Cap 400 1,957,906 1,957,906 Index Fund First Trust US IPO Fund 1,934,850 1,934,850 Vanguard S&P Mid-Cap 400 1,928,084 1,928,084 Growth Idx Fund Principal SmallCap S&P 1,895,240 1,895,240 600 Index R2 Voya Index Plus 1,874,138 1,874,138 SmallCap Port I Fidelity Event Driven 1,873,871 1,873,871 Opportunitie s Fd Queens Road Small Cap 1,842,714 1,842,714 Value Fund Fidelity Spartan Sm 884,910 935,095 1,820,006 Cp Idx Advtg Instl American Century 1,814,669 1,814,669 Disciplined Growth A Hood River Small Cap 1,779,369 1,779,369 Growth Instl Mutual of America 1,768,115 1,768,115 Mid-Cap Equity Idx Fd Vanguard Balanced 923,180 821,986 1,745,166 Index Inv Federated Mid Cap 1,716,706 1,716,706 Index Fund AXA/AB Small Cap Growth 763,008 951,734 1,714,742 IA DFA Tax-Managed 1,698,279 1,698,279 U.S. Targeted Value Vanguard Consumer 804,675 892,344 1,697,019 Discretionar y Idx Adm Mutual of America 1,676,024 1,676,024 Small Cap Growth Fund Metropolitan Ser MetLife 1,662,449 1,662,449 MidCap StkIdx Russell US Small Cap 1,620,454 1,620,454 Equity I Keeley All Cap Value 1,589,007 1,589,007 Fund Schwab Fdmtl US Sm Co Idx 1,031,253 518,728 1,549,981 JPMorgan Market 1,549,838 1,549,838 Expansion Enh Idx Fd Vanguard Russell 2000 745,304 791,368 1,536,672 Index I JHVIT Mid Cap Index 1,514,898 1,514,898 Trust Fund EQ/Small Company 858,384 655,773 1,514,157 Index IB DFA US Vector 1,007,111 503,804 1,510,915 Equity I Fidelity Advisor 1,508,889 1,508,889 Dividend Growth Fund AMG Managers Emerging 1,498,552 1,498,552 Opps Svc Fidelity VIP Value 1,486,634 1,486,634 Portfolio American Century NT 1,438,481 1,438,481 Small Company Instl DFA Tax Managed U.S. 1,433,756 1,433,756 Small Cap Portfolio Bridge Builder 1,355,997 1,355,997 Small/Mid Cap Growth Fund Fidelity VIP Asset 1,339,751 1,339,751 Manager Portfolio Mutual of America 1,326,353 1,326,353 Small Cap Value Fund JHVIT Strategic 1,320,122 1,320,122 Equity Allocation Trust Voya Russell Small Cap 633,595 685,468 1,319,063 Index Port A VALIC Company I 637,827 676,456 1,314,283 Small Cap Index Nationwide HighMark Sm 1,296,219 1,296,219 Cp Core A Northern Small Cap 620,063 657,971 1,278,035 Index Great-West S&P SmallCap 1,256,162 1,256,162 600 Index Init Morgan Dempsey 1,229,456 1,229,456 Small/Micro Cap Value TIAA-CREF EQUITY INDEX 1,191,310 1,191,310 Nuveen Mid Cap Index 1,161,934 1,161,934 Fund Northwestern Mutual Ser 1,156,548 1,156,548 Index 400 Stk SPDR S&P 400 Mid Cap 1,150,183 1,150,183 Growth ETF Glenmede Long/Short 1,146,916 1,146,916 ATM Small Cap Managed 545,253 600,604 1,145,856 Volatility IA SEI Tax-Managed 1,144,530 1,144,530 Large Cap (SIMT) Guggenheim Insider 1,133,848 1,133,848 Sentiment ETF Vanguard Russell 2000 548,948 582,096 1,131,045 Growth Index I Metropolitan Ser Loomis 1,128,685 1,128,685 Syls SmCp Cor Great-West S&P Mid Cap 1,096,192 1,096,192 400 Index Fund SEI Small Cap (SIMT) 1,092,943 1,092,943 iShares Russell 1000 1,085,999 1,085,999 Growth AXA 400 Managed 1,081,727 1,081,727 Volatility Portfolio iShares Morningstar 1,056,578 1,056,578 Small-Cap AQR Small Cap 409,163 646,630 1,055,793 Multi-Style N INTECH US Managed 1,045,985 1,045,985 Volatility Fund Lord Abbett Micro Cap 1,041,017 1,041,017 Growth I Eaton Vance Tax-Managed 1,018,389 1,018,389 Eq Aset Allc Fd AXA/Lord Abbett Micro 1,007,036 1,007,036 Cap IB Harbor Mid Cap Value 1,005,926 1,005,926 Fund TFS Market Neutral Fund 989,546 989,546 Voya Russell Mid Cap 970,051 970,051 Index Port TIAA-CREF Equity Index 457,566 485,209 942,775 Instl Voya Multi-Manage 931,952 931,952 r Mid Cap Value I Nationwide Small Cap 437,895 465,448 903,344 Index A iShares US Consumer 890,868 890,868 Goods AXA Mid Cap Value 880,230 880,230 Managed Volatil Port Vanguard S&P Small-Cap 865,358 865,358 600 Index I Value Line Small Cap 863,494 863,494 Opportunitie s Fund James Long-Short 861,836 861,836 Putnam Small Cap Growth A 844,032 844,032 TIAA-CREF LARGE-CAP 826,595 826,595 VALUE Index AST FI Pyramis 814,533 814,533 Quantitative Portfolio Principal SmallCap 811,684 811,684 Value Fund II EQ/Common Stock Index 810,082 810,082 Portfolio iShares Russell 3000 807,500 807,500 iShares Russell 778,035 778,035 Mid-Cap Growth AQR Small Cap Momentum 212,033 552,775 764,808 Style I SEI Small Cap II 763,569 763,569 (SIIT) Northern Small Cap 422,845 163,510 175,422 761,778 Core AXA Large Cap Value 753,020 753,020 Managed Volatil Port EATON VANCE SPECIAL 747,768 747,768 EQUITIES FUND JNL/Mellon Capital 744,252 744,252 Consumer Brands Sect JHFunds2 Strategic 723,555 723,555 Equity Allc Fund AZL Mid Cap Index Fund 722,353 722,353 SEI Small Cap Value 717,501 717,501 (SIMT) Wells Fargo Dow Jones 704,994 704,994 Target 2040 Fund Glenmede US Emerging 703,931 703,931 Growth Wells Fargo Dow Jones 684,875 684,875 Target 2030 Fund Putnam Dynamic 680,743 680,743 Asset Allocation Gr A Hartford Small Cap 414,528 259,848 674,376 Core A American Century NT 673,072 673,072 Disciplined Gr Instl Fidelity Spartan Mid 666,626 666,626 Cap Idx Fund Ancora/Thele n Small-Mid 660,083 660,083 Cap Fund Schwab US Broad Market 656,523 656,523 ETF Convergence Opportunitie 652,968 652,968 s Institutiona l Royce Pennsylvania 624,232 624,232 Mutual Invmt SA US Small Company 364,396 253,979 618,375 Master Small Cap Index 298,348 316,974 615,322 JNL/Mellon Capital 283,505 330,162 613,667 Cnsmr Brands Sect A Sterling Capital 608,648 608,648 Behav Sm Cp Val Eq Intl Vantagepoint Aggressive 605,336 605,336 Opp Fund Vanguard Total World 590,292 590,292 Stock Index Fund NVIT Multi-Manage 581,657 581,657 r Small Cap Growth Fund AZL DFA US Small Cap 563,541 563,541 Fund JPMorgan Market 560,334 560,334 Expansion Enh Idx A State Farm Small Cap 268,245 287,257 555,502 Index A Legacy Cornerstone Advisors 553,896 553,896 Glbl Public Eq Inst WisdomTree MidCap 549,966 549,966 Earnings Fund SEI Small Cap Value A 547,302 547,302 (SIMT) SA U.S. Small 535,678 535,678 Company Fund Wells Fargo Dow Jones 529,357 529,357 Target 2050 Fund Rydex Var S&P MidCap 529,224 529,224 400 Pure Growth Eaton Vance Hedged Stock 513,645 513,645 Fund Cavalier Fundamental 509,936 509,936 Growth Institutiona MM S&P Mid Cap Index 507,859 507,859 Fund Oberweis Micro-Cap 507,738 507,738 Vantagepoint Mid/Small 507,726 507,726 Company Idx Fund Putnam Dynamic 500,199 500,199 Asset Allocation Bal A Schwab Total Stock Market 492,904 492,904 Index Fund Hartford Small/Mid 238,440 243,758 482,198 Cap Equity HLS IA SEI Extended Market Index 480,174 480,174 (SIIT) Vanguard Tax Managed 479,462 479,462 Balanced Fund MML Special Situations 476,257 476,257 Fund SEI Tax-Managed 471,694 471,694 Small/Mid Cap A (SIMT) Federated MDT Small 96,032 370,934 466,966 Cap Growth A PIMCO RAE Fundamental 199,097 266,156 465,253 US Small Instl Thrivent Ser Small Cap 464,958 464,958 Index Eaton Vance Tax-Managed 457,696 457,696 Global Sm-Cp Fd Vantagepoint Equity 449,551 449,551 Income Fund Meeder Spectrum 449,106 449,106 Fund DFA US Small Cap Growth 91,203 356,911 448,115 Instl SEI Extended Market Index 217,100 228,218 445,318 A (SIIT) James Mid Cap Fund 445,100 445,100 Fidelity Series 1000 440,604 440,604 Value Index Fund Vanguard Russell 1000 438,780 438,780 Value Index Fund Schwab Total Stock Market 160,947 272,552 433,499 Index Principal SmallCap 146,045 286,421 432,466 Growth I Instl Eaton Vance Global 431,391 431,391 Small-Cap Fund Wells Fargo Dow Jones 431,035 431,035 Target 2025 Fund Barrow Value Opportunity 188,248 238,307 426,556 Institutiona l Calvert VP S&P MidCap 422,311 422,311 400 Index T. ROWE PRICE 418,394 418,394 EXTENDED EQUITY MARKET IND Wells Fargo Dow Jones 411,807 411,807 Target 2035 Fund Wright Selected 411,718 411,718 Blue Chip Equities Fund Vantagepoint Mid/Small 184,910 217,756 402,666 Company Index I JHFunds2 Strategic 191,944 201,491 393,435 Equity Allc NAV SFT Advantus Index 400 391,465 391,465 Mid-Cap Fund LSV Small Cap Value 384,650 384,650 iShares Core S&P Total US 379,092 379,092 Stock Mkt SEI Tax-Managed 357,415 357,415 Small/Mid Cap (SIMT) Horizon Spin-off & 356,080 356,080 Corp Restructurin g MM Russell 2000 Small 172,809 183,247 356,057 Cap Index A Oppenheimer Mid Cap 354,033 354,033 Revenue ETF USAA Extended 169,352 183,423 352,775 Market Index VALIC Company I 351,790 351,790 Growth BlackRock MIP Large 349,270 349,270 Cap Idx Master Port AXA/Morgan Stanley 165,299 175,510 340,809 Small Cap Growth IB Hartford Small 336,318 336,318 Company Fund Wells Fargo Dow Jones 336,273 336,273 Target 2020 Fund AMG Managers Special 327,855 327,855 Equity Service DFA Tax Managed U.S. 324,923 324,923 Equity Portfolio ATM Mid Cap Managed 321,585 321,585 Volatility Portfolio Thrivent Ser Mid Cap 311,570 311,570 Index Timothy Plan Growth & 311,570 311,570 Income Fund Fidelity Nasdaq 308,028 308,028 Composite Index Fidelity VIP Asset 302,668 302,668 Manager: Growth Port Nationwide U.S. Small 299,330 299,330 Cap Value Fund Putnam VT Multi-Cap 295,546 295,546 Value Wells Fargo Dow Jones 293,454 293,454 Target 2045 Fund Shelton S&P Midcap Index 293,054 293,054 Fund Fidelity MSCI 289,894 289,894 Consumer Discret ETF Vanguard Russell 1000 282,238 282,238 Index Fund Goldman Sachs Small 280,816 280,816 Cap Gr Insghts A DFA US Social Core 97,701 178,038 275,739 Equity 2 Touchstone VST Focused 273,113 273,113 Fund Outfitter Fund 267,060 267,060 Mutual of America All 262,253 262,253 America Fund Dean Mid Cap Value Fund 260,027 260,027 Hartford Small 259,226 259,226 Company HLS Fund GuideMark Large Cap 258,158 258,158 Core Fund LVIP Dimensional 256,645 256,645 US Core Equity 1 Fund Guggenheim Long Short 252,950 252,950 Equity Fund Dreyfus Select 252,770 252,770 Managers Long/Short A James Mid Cap 252,770 252,770 SEI Large Cap Index 252,461 252,461 (SIIT) Rydex Leisure Fund 246,496 246,496 Henssler Equity 244,401 244,401 Investor T. Rowe Price 244,401 244,401 Extended Equity Market Idx Bridge Builder 117,909 126,231 244,140 Small/Mid Cap Growth SEI Small Cap A (SIIT) 243,978 243,978 Prudential QMA 240,354 240,354 Large-Cap Core Equity Principal MidCap Value 237,372 237,372 Fund I AllianzGI Small-Cap 234,197 234,197 Blend A DFA Tax-Managed 113,259 120,099 233,358 US Eq Russell Tax-Managed 192,600 35,871 228,471 US Mid & Sm Cap E IMS Dividend Growth 226,518 226,518 OnTrack Core Investor 211,953 211,953 AZL DFA US Core Equity 211,823 211,823 Fund Cullen Small Cap Value 209,197 209,197 Fund T. ROWE PRICE TOTAL 206,972 206,972 EQUITY MARKET INDEX Columbia Global 202,376 202,376 Opportunitie s A Columbia Capital 199,694 199,694 Allocation Mod Agrsv A DFA U.S. Social Core 194,865 194,865 Equity 2 Portfolio QS Legg Mason 191,393 191,393 Strategic Real Return Fund Vanguard Total World 190,752 190,752 Stock Index Inv iShares Core US Value 188,856 188,856 KP Small Cap Equity 88,759 97,701 186,460 Institutiona l ProShares Ultra 185,696 185,696 MidCap400 DFA US Sustainabili 76,837 108,295 185,133 ty Core 1 JNL/DFA US Core Equity 182,669 182,669 Fund Columbia Capital 180,022 180,022 Allocation Moderate A Barrow Long/Short 73,380 100,712 174,092 Opportunity Instl Guggenheim VT Long 171,720 171,720 Short Equity Fund SPDR Russell 1000 Low 170,918 170,918 Volatil ETF Wilmington Large-Cap 170,918 170,918 Strategy Fund Westcore Micro-Cap 168,147 168,147 Opportunity Retail Scout Equity Opportunity 166,690 166,690 Fund Rydex S&P SmallCap 600 165,120 165,120 Pure Growth C Nuveen Small Cap Index I 79,162 84,030 163,192 Putnam Dynamic 160,815 160,815 Asset Allocation Gr Fund MassMutual Premier 160,236 160,236 Balanced Fund DFA US Sustainabili 154,183 154,183 ty Core 1 Portfolio CREF Growth Account 152,002 152,002 AXA/Franklin Small Cap 73,320 78,095 151,415 Val Mgd Vol IA Vericimetry U.S. Small 17,883 131,880 149,763 Cap Value JNL/DFA US Core Equity 71,532 77,589 149,121 A GuideMark Small/Mid 53,649 85,722 139,371 Cap Core Service SPDR Russell 1000 139,138 139,138 Momentum ETF EQ/Large Cap Value Index 138,159 138,159 Vantagepoint Broad Market 137,981 137,981 Index Fund Vanguard Russell 3000 135,711 135,711 Index Fund iShares Dow Jones US 134,821 134,821 LVIP Dimensional 133,842 133,842 US Core Equity 2 Fund Goodwood SMID Cap 133,530 133,530 Discovery Fund Bridgeway Small-Cap 127,484 127,484 Growth Prudential Balanced Z 125,181 125,181 Prudential QMA 125,181 125,181 Long-Short Equity A Jhancock New Opportunitie 125,073 125,073 s Fund Steward Small-Mid 125,073 125,073 Cap Enhanced Index Arden Alternative 121,945 121,945 Strategies I Vanguard Growth and 120,177 120,177 Income Fund TIAA Stock Index 119,109 119,109 Putnam Dynamic 117,109 117,109 Asset Allocation Cnsrv A Putnam Dynamic 116,305 116,305 Asset Allocation Bal Fund American Century 115,527 115,527 Discp Growth Plus A Multimanager Mid Cap 111,453 111,453 Value Portfolio Federated MDT All Cap 109,241 109,241 Core Instl TFS Small Cap Fund 108,827 108,827 Principal MidCap Value 108,115 108,115 Fund III RBC Small Cap Value I 106,823 106,823 DFA US Small Cap Growth 104,376 104,376 Portfolio AXA Large Cap Growth 103,219 103,219 Managed Vol Port Bridge Builder 99,480 99,480 Small/Mid Cap Value Fund SA U.S. Core Market 96,142 96,142 Multimanager Mid Cap 46,615 49,521 96,136 Growth IA Vanguard Russell 3000 43,158 50,180 93,338 Index I Vantagepoint Broad Market 62,710 30,047 92,756 Index I Principal LargeCap 92,670 92,670 Value Fund III Guggenheim Russell 91,602 91,602 MidCap Equal Wt ETF Principal MidCap Value 91,335 91,335 III SP API Efficient 89,020 89,020 Frontier Value Fund Columbia Capital 88,819 88,819 Allocation Agrsv A Seasons Ser Tr Mid Cap 87,418 87,418 Value 3 Shelton S&P Smallcap 86,733 86,733 Index Direct TIAA-CREF LARGE-CAP 85,726 85,726 GROWTH INDEX Principal LargeCap 81,275 81,275 Growth Fund I Wells Fargo Dow Jones 79,584 79,584 Target 2055 Fund DFA US Large Cap Equity 78,338 78,338 Portfolio ProFunds UltraMid Cap 78,115 78,115 Fund PowerShares Russell 1000 76,869 76,869 Equal Wght Port Goldman Sachs 73,041 73,041 Mid-Cap Value MA-UBS Principal MidCap 72,462 72,462 Growth Fund III Vanguard Russell 1000 71,884 71,884 Growth Index Fund Wells Fargo Dow Jones 71,750 71,750 Target 2015 Fund Rydex Var Leisure 70,415 70,415 Fidelity Advisor 68,991 68,991 Event Driven Opps Fd Russell Select US 67,433 67,433 Equity Fund JHVIT Total Stock Market 67,210 67,210 Index Trust GuideMark Small/Mid 62,314 62,314 Cap Core Fund DFA CSTG&E US Social 57,685 57,685 Core Equity 2 Port American Century 56,599 56,599 Strat Allc: Mod Inv American Century 54,576 54,576 Strat Allc: Agrsv Inv SPDR Russell 53,412 53,412 Small Cap Completeness ETF Bridge Builder 51,988 51,988 Large Cap Value Fund Steward Small-Mid 50,669 50,669 Cap Enhanced Idx Indv TFS Market Neutral 20,923 29,453 50,376 Fuller & Thaler 48,961 48,961 Behavioral Core Eq Fd AZL Russell 1000 Value 47,893 47,893 Index Transamerica JPMorgan 46,736 46,736 Tactical Allc VP Voya Russell Mid Cap 45,445 45,445 Growth Index Port Guggenheim Russell 43,264 43,264 1000 Equal Wt ETF Wells Fargo Dow Jones 41,572 41,572 Target Today Fund ProShares UltraPro 41,083 41,083 MidCap400 TIAA-CREF Life Funds 40,816 40,816 Stock Index GE Investments 40,682 40,682 Total Return ProFunds VP Mid-Cap 40,593 40,593 Value Great-West Stock Index 40,326 40,326 Fund EQ/Large Cap Growth Index 40,059 40,059 Russell Tax-Mgd U.S. 38,101 38,101 Mid & Sm Cap Fund iShares Core US Growth 37,566 37,566 Quaker Small-Cap 37,316 37,316 Value A Columbia Capital 36,660 36,660 Allocation Mod Cnsrv A ProFunds Small Cap 36,660 36,660 Growth Inv VALIC Company I 36,481 36,481 Asset Allocation Mutual of America 34,629 34,629 Instl Fds Md-Cp Eq Idx Wells Fargo Dow Jones 33,605 33,605 Target 2010 Fund Rydex Russell 2000 16,095 17,013 33,107 A Putnam Dynamic Risk 33,014 33,014 Allocation A SunAmerica Small-Cap A 15,916 16,859 32,775 ProFunds VP Mid-Cap 32,047 32,047 Growth Wilshire 5000 Index 31,157 31,157 Portfolio SPDR Russell 3000 31,112 31,112 ETF Mutual of America 30,756 30,756 Instl Fds Sm Cp Val Fd ProFunds Mid Cap Growth 30,267 30,267 Fund Market Vectors 29,555 29,555 Global Spin-Off ETF Cavanal Hill Balanced 28,397 28,397 Fund Rydex Russell 2000 13,412 14,177 27,589 2x Strategy A Morgan Stanley Inst 27,374 27,374 Insight Port Putnam Dynamic 27,374 27,374 Asset Allocation Cnsrv Fd Mutual of America 26,483 26,483 Instl Fds Sm Cp Gr Fd Camelot Excalibur 26,467 26,467 Small Cap Income A Laudus Small-Cap 8,524 14,793 23,317 MarketMaster s Inv ProFunds VP Consumer 22,923 22,923 Goods ProFunds VP Ultra 22,433 22,433 Mid-Cap PowerShares Russell 22,255 22,255 Midcap Equal Wt Port Columbia Capital 22,056 22,056 Allocation Cnsrv A ProFunds Mid Cap Fund 21,231 21,231 iShares Enhanced US 21,187 21,187 Small-Cap ProFunds Consumer 20,564 20,564 Goods UltraSector Fund State Street Small/Mid 19,273 19,273 Cap Eq Idx Port WisdomTree Total 18,872 18,872 Earnings Fund DFA CSTG&E US Social 17,883 17,883 Core Equity 2 ProFunds UltraSmall 17,584 17,584 Cap Inv Quantified All-Cap 17,518 17,518 Equity Investor Victory CEMP US Small Cap 16,463 16,463 Vol Wtd Idx A Rydex Mid-Cap 1.5x 16,335 16,335 Strategy Fund Seasons Ser Tr Asst 15,846 15,846 Allc:Div Growth Multimanager Mid Cap 15,534 15,534 Growth Portfolio ProFunds Small Cap 15,022 15,022 Value Inv PNC Small Cap Index I 6,796 7,979 14,774 State Street Small/Mid 8,167 6,594 14,761 Cap Equity Index American Century 14,749 14,749 Strat Allc: Cnsrv Inv AQR TM Small Cap Momentum 14,441 14,441 Style I Rydex Russell 2000 6,676 7,122 13,798 1.5x Strategy H iShares FactorSelect 13,264 13,264 MSCI USA Small-Cap ProShares Ultra 12,151 12,151 Consumer Goods ProFunds Mid Cap Value 11,751 11,751 Fund AMG Chicago Equity 11,649 11,649 Partners Bal Instl Putnam VT Global Asset 11,172 11,172 Alloc SPDR Russell 1000 10,816 10,816 ETF QuantShares US Market 10,682 10,682 Neutral Value Fund QuantShares US Market 9,792 9,792 Neutral Size Fund AQR TM Small Cap 2,027 7,539 9,566 Multi-Style N Fidelity Advisor 9,525 9,525 Value Fund Seasons Ser Tr Mid Cap 9,169 9,169 Growth 2 Bridge Builder 8,857 8,857 Large Cap Growth Fund Putnam Dynamic Risk 8,279 8,279 Allocation Fund PNC Mid Cap Index Fund 7,656 7,656 Principal LargeCap 7,611 7,611 Growth Fund II Mutual of America 7,433 7,433 Instl Fds All America SSgA Enhanced 6,682 6,682 Small Cap N Wilshire Small 6,557 6,557 Company Growth Invmt Arden Alternative 5,671 5,671 Strategies II Advisor AAM Aerospace/De 4,451 4,451 fense Opps 2014-1 Rydex Var Mid Cap 1.5x 4,317 4,317 Strategy ProFunds Small Cap 4,044 4,044 Inv Principal LargeCap 3,961 3,961 Growth I AZL Russell 1000 Growth 3,605 3,605 Index Parametric TM Core FTSE 3,561 3,561 RAFI US 1000-UBS Legg Mason US 3,249 3,249 Diversified Core ETF SPDR S&P 1500 2,537 2,537 Momentum Tilt ETF Rydex Inverse 1,073 1,165 2,238 Russell 2000 2x Strategy A CCA Core Return Fund 1,691 1,691 Deutsche X-trackers 1,157 1,157 Russell1000 Enh Beta SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 490 490 Guggenheim Event Driven & Distrsd 445 445 Strat Wells Fargo Dow Jones Target 2060 445 445 Fund Boston Partners (1,833,663 (1,833,663) Long/Short ) Equity Instl*** Values based on Dec. 31 closing stock price and latest reported holdings in 2015 (Reporting by Leela de Kretser)