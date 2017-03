Sept 2 List of major Premier League transfers during the transfer window just ended (estimated cost in millions of dollars). Player From To Fee Mesut Ozil Real Madrid Arsenal 66 Fernandinho Shakhtar Donetsk Manchester City 46 Willian Anzhi Makhachkala Chelsea 46 Erik Lamela AS Roma Tottenham Hotspur 46 Stevan Jovetic Fiorentina Manchester City 43.5 Roberto Soldado Valencia Tottenham Hotspur 40 Alvaro Negredo Sevilla Manchester City 31 Andre Schurrle Bayer Leverkusen Chelsea 28 Paulinho Corinthians Tottenham Hotspur 26 Jesus Navas Sevilla Manchester City 23 Pablo Osvaldo AS Roma Southampton 23 Andy Carroll Liverpool West Ham United 23 (Reporting by Josh Reich, editing by Pritha Sarkar)