July 18 Hong Kong economic indicators GDP 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Pct* 1.5^ 4.9 6.8 -2.5 2.1 6.5 7.0 HK$ bln# 1,965^ 1,936^ 1,847^ 1,729^ 1,773^ 1,736^ 1,630^ 2013 ____________2012__________ ____2011____ Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Pct q/q 0.2 1.4^ 1.1^ -0.1 0.3^ 0.5 0.2 Pct y/y 2.8 2.8^ 1.5^ 0.9^ 0.7^ 3.0 4.0 Updated 10 May 13 _______________________________________________________________ CONSUMER PRICE INDEX, pct* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Composite 4.1 5.3 2.4 0.5 4.3 2.0 2.0 ________________2013________________ ___2012____ May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Composite 3.9 4.0 3.6 4.4 3.0 3.7 3.7 Underlying 3.8 3.9 3.7 4.4 3.1 3.8 3.8 Updated 20 Jun 13 _______________________________________________________________ RETAIL SALES, pct* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Value 9.8 24.8 18.3 0.6 10.5 12.8 7.3 Volume 7.2 18.4 15.5 -0.8 5.0 10.1 5.8 ________________2013________________ ___2012____ May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Value 12.8 20.7 9.8 22.7 10.5 9.1 9.4 Volume 12.2 19.4 10.1 21.9 10.4 8.5 8.1 Updated 2 Jul 13 _______________________________________________________________ TRADE BALANCE 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 HK$ bln -477.8 -427.3 -333.8 -223.3 -201.1 -180.5 -138.8 ________________2013________________ _____2012____ May Apr Mar Feb Jan Dec Nov HK$ bln -44.27 -42.70 -49.15 -33.99 -27.46 -47.95 -44.07 Updated 25 Jun 13 _______________________________________________________________ UNEMPLOYMENT 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Pct rate 3.3 3.4 4.4 5.4 3.6 4.0 4.8 _____________2013_____________ ____2012/13___ _2012_ AprJun MarMay FebApr JanMar DecFeb NovJan OctDec Pct rate 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 Updated 18 Jul 13 _______________________________________________________________ * Percent change on a year earlier. # Current prices. ^ Revised. ~ Change of less than 0.05 percent.