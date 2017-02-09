Feb 9 Canaccord Genuity Group Inc
* CANACCORD GENUITY GROUP INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL
2017 RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.03 EXCLUDING ITEMS
* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.01
* Q3 REVENUE ROSE 14.4 PERCENT TO C$208.1 MILLION
* BOARD OF DIRECTORS APPROVED A CONTINUED SUSPENSION OF
QUARTERLY COMMON DIVIDEND
* SAYS GLOBALLY, CANACCORD GENUITY WEALTH MANAGEMENT
GENERATED $68.5 MILLION IN REVENUE DURING Q3/17
* "LONG TERM IMPACT OF RECENT DEVELOPMENTS IN U.S. AND UK
REMAINS TO BE SEEN"
* AUM IN NORTH AMERICA WERE $12.0 BILLION AS AT DECEMBER 31,
2016, AN INCREASE OF 15.8% FROM $10.3 BILLION AT END OF PREVIOUS
QUARTER
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