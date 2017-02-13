Feb 13 Clairvest Group Inc :
* CLAIRVEST REPORTS FISCAL 2017 THIRD QUARTER RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE C$2.03
* CLAIRVEST GROUP INC - DECEMBER 31, 2016 BOOK VALUE WAS
$532.9 MILLION OR $35.08 PER SHARE VERSUS $502.2 MILLION OR
$33.05 PER SHARE AT SEPTEMBER 30, 2016
* CLAIRVEST GROUP INC - BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A
NEW NORMAL COURSE ISSUER BID TO PURCHASE UP TO 5% OF OUTSTANDING
COMMON SHARES
* CLAIRVEST GROUP - APPROVED NCIB TO PURCHASE UP TO 5% OF
OUTSTANDING COMMON SHARES ON TSE DURING 12-MONTH PERIOD EXPECTED
TO COMMENCE ON MARCH 7, 2017
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