BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 Sabina Gold & Silver Corp -
* Sabina Gold & Silver updates on Minister of Indigenous and Northern Affairs Canada decision on the Back River Gold Project
* Sabina Gold & Silver - Likely will not receive word from Minister of INAC until early in 2017 regarding decision on Back River Gold Project Source text for Eikon: Further company coverage:
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend