BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 Flanigan's Enterprises Inc
* Flanigan's reports earnings
* Flanigan's Enterprises Inc - total revenues of $25 million for 13 weeks ended October 1, 2016
* Net income per common share basic and diluted for 13 weeks ended October 1, 2016 was $0.21 Source text for Eikon: Further company coverage:
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend