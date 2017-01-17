Jan 17 Milacron Holdings Corp
* MILACRON HOLDINGS CORP. ANNOUNCES PROPOSED REFINANCING
TRANSACTIONS
* UNIT PROPOSING TO AMEND ITS SENIOR SECURED TERM LOAN
AGREEMENT TO INCREASE EXISTING TERM LOAN FACILITY TO $947.0
MILLION,EXTEND MATURITY
* PROCEEDS FROM FACILITY, WITH CASH ON HAND, TO BE USED TO
REPAY MILACRON'S $465.0 MILLION OF OUTSTANDING 7.75% SENIOR
NOTES DUE 2021
* ON JANUARY 13, 2017 A CONDITIONAL NOTICE OF REDEMPTION WAS
DELIVERED TO HOLDERS OF 7.75% SENIOR NOTES DUE 2021
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