April 19 Superior Industries International Inc
* SEES Q1 2016 VALUE-ADDED SALES UP 24 PCT
* REPORTS PRELIMINARY FIRST QUARTER 2016 FINANCIAL RESULTS
AND RAISES 2016 OUTLOOK
* SEES Q1 2016 SHR $0.54
* SEES Q1 2016 SALES ABOUT $186 MLN
* Q1 SHR VIEW $0.29 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REV VIEW $179.5 MLN -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WHEEL UNIT SHIPMENTS ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 3.2
MLN FOR Q1, A 26 pct INCREASE
* HAS RAISED ITS OUTLOOK FOR FULL YEAR 2016 UNIT SHIPMENT
GROWTH, VALUE-ADDED SALES AND ADJUSTED EBITDA MARGIN
* EXPECTS WORKING CAPITAL TO BE NET SOURCE OF CASH,
MAINTAINS PREVIOUS OUTLOOK FOR CAPITAL EXPENDITURES FOR FY 2016
* SAYS EXPECTS 2016 VALUE-ADDED SALES TO BE IN RANGE OF $380
MLN TO $395 MLN
* EXPECT NORTH AMERICAN LIGHT VEHICLE PRODUCTION TO INCREASE
BY APPROXIMATELY 4 pct TO 18.2 MLN UNITS IN 2016
* SEES 2016 ADJUSTED EBITDA MARGIN AS A PERCENTAGE OF
VALUE-ADDED SALES IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 24.1 PCT TO 24.8
PCT
* NOW EXPECTS FY 2016 NET SALES TO BE IN RANGE OF $690 MLN
TO $710 MLN
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