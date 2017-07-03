(Corrects brief from June 30. Corrects enterprise value of
transaction to 3.83 million euros from 3.83 billion euros in the
fourth bullet.)
July 3LINK MOBILITY GROUP ASA
* LINK MOBILITY GROUP ASA SIGNS TERM SHEET REGARDING
ACQUISITION OF VOICECOM IN BULGARIA
* ENTERED INTO A TERM SHEET REGARDING ACQUISITION OF
BULGARIAN MOBILE MESSAGING COMPANY VOICECOM AD
* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE DURING OCTOBER 2017
* AGREED ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS EUR 3.83
MILLION, ON CASH-FREE AND DEBT-FREE BASIS AND ASSUMING
NORMALIZED LEVEL OF WORKING CAPITAL
* LINK INTENDS TO ACQUIRE ALL SHARES IN VOICECOM FROM
SELLERS
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)