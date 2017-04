March 6 Pescanova SA :

* Says court finalizes common phase of insolvency proceedings for its 10 units: Ajamar Septima, S.A., Pescanova Alimentacion, S.A.; Frigodis, S.A.; Frivipesca Chapela, S.A.; Fricatamar, S.L.U.; Pescafresca, S.A.; Pescafina Bacalao, S.A.; Insuina, S.L.U.; Frinova, S.A Y Novapesca Trading, S.L.

* Says creditors to meet between May 21 and May 24 to seek agreement