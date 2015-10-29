WHITE HOUSE SAYS TRUMP IS CONFIDENT WE HAVE DONE EVERY SINGLE THING POSSIBLE TO FULFILL PROMISES ON HEALTHCARE
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Oct 29 Vistin Pharma ASA :
* Q3 EBITDA 12.0 million Norwegian crowns ($1.40 million)
* Q3 revenue 92 million crowns Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 8.5614 Norwegian crowns) (Gdynia Newsroom)
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* To subscribe a capital increase of Recerca Clinica for 4,316 euros