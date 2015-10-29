WHITE HOUSE SAYS TRUMP IS CONFIDENT WE HAVE DONE EVERY SINGLE THING POSSIBLE TO FULFILL PROMISES ON HEALTHCARE
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Oct 29 Karo Bio AB
* Says Q3 net sales amounted to SEK 9.4 million vs year-ago 8.8 million
* Says Q3 net loss was SEK 16.6 million vs year-ago 9.9 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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* To subscribe a capital increase of Recerca Clinica for 4,316 euros